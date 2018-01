Merken Gemerkt

Merken

19.01.2018

Finale des Land Rover Schülerwettbewerbs in Abu Dhabi Nachwuchs

Die Formel-1-Rennstrecke von Yas Marina in Abu Dhabi war die Bühne für das Weltfinale der „Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge“. Über 150 künftige Software-Entwickler und Ingenieure aus Schulen in 16 Ländern trafen sich am Persischen Golf, um ihre Ideen und Entwicklungen vorzustellen und gegeneinander antreten zu lassen. Die 11 bis 19 Jahre alten Schüler standen vor der Aufgabe, ein ferngesteuertes 4x4-Modell im Miniaturformat zu programmieren, zu entwickeln und zu bauen.

Das „All4One Racingteam“ erhielt eine Auszeichnung für seine besonderen Leistungen auf dem Sektor Forschung und Entwicklung © Jaguar Land Rover

Der Modell-Geländewagen musste dann einen Parcours durch und über einen Land Rover Discovery in möglichst kurzer Zeit absolvieren. Erstmals waren bei der seit dem Jahr 2000 veranstalteten „Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge“ Teilnehmer aus Deutschland am Start: Das „All4One Racingteam“ vom Hamburger Gymnasium Grootmoor erhielt für seine außergewöhnlichen Ideen in Forschung und Entwicklung einen Sonderpreis.

Seit 17 Jahren schreibt Jaguar Land Rover für Schulen in aller Welt die „Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge“ aus. So zählte in diesem Jahr ein Programmierwettbewerb im Sektor autonomes Fahren zur Land Rover Challenge: In einer Überraschungsaufgabe sollte ein existierender Land Rover-Programmcode so optimiert werden, dass ein Modell-SUV den vorgegebenen Kurs in schnellstmöglicher Zeit bewältigt.

Zwei Tage lang waren die Teilnehmer auf dem Yas Marina Circuit im Einsatz – mit Präsentationen, Vorführungen und dem eigentlichen Fahrwettbewerb. Am Ende konnte das Schul-Team aus Portugal den Titel „World Champion 2017“ gewinnen. Die Südeuropäer setzten sich im Feld der Teilnehmer aus 16 Ländern vor Schülern aus Malaysia und Australien durch.

Das Weltfinale der „Land Rover 4x4 in Schools Technology Challenge“ fand erstmals auch mit deutscher Beteiligung statt. Das vierköpfige „All4One Racingteam“ mit Julia Markus (17), Jonna Sophie Schmude (17), Malte von Ehren (16) und Julian Löhr (17) vom Gymnasium Grootmoor, dem größten Gymnasium Hamburgs erhielt für seine besonderen Leistungen auf dem Sektor Forschung und Entwicklung den „Best Research and Development Award“.

zu Jaguar Land Rover

Eindrücke vom Wettbewerb

Informationen zum Wettbewerbsteam