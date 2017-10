Merken Gemerkt

11.10.2017

FEV und Coventry University errichten Entwicklungszentrum in England

Der Engineering-Dienstleister FEV und die Coventry University errichten ein gemeinsames Entwicklungszentrum für saubere Transporttechnologien: Das Projekt hat ein Finanz-Volumen von rund 33 Millionen Euro und soll die Antriebsentwicklung in Coventry vorantreiben.

In vier Prüfständen werden Ingenieure und Forscher von FEV und der Universität Antriebskonzepte mit Blick auf Leistung und Emissionsverhalten testen und weiterentwickeln – darunter konventionelle Antriebe mit herkömmlichen und alternativen Kraftstoffen, aber auch Hybrid- oder E-Antriebe.

Das Technologiezentrum entsteht in unmittelbarer Nähe zum National Transport Design Centre (NTDC), das die Coventry University unlängst eröffnet hat. So entwickelt sich in Coventry ein Forschungs- und Entwicklungs-Cluster im Technologiepark der Universität, das sich auf die Transportindustrie konzentriert.

FEV betreibt bereits einen eigenen Entwicklungsstandort in England, von wo aus die Experten der lokalen Automobilindustrie Spezialdienstleistungen in der Antriebsentwicklung mit zunehmendem Fokus auf Fahrzeugelektrifizierung bieten.

Modell des neuen Entwicklungs- und Prüfzentrums im Technologiepark der Coventry University ( © FEV Group GmbH/ Coventry University)

