Merken Gemerkt

Merken

21.09.2017

FEV übernimmt EVA Fahrzeugtechnik

Die beiden Gesellschafter der EVA Fahrzeugtechnik GmbH Michael Schirrmeister und Werner Irrgang, haben ihre Unternehmensanteile an den Engineering-Dienstleister FEV verkauft. EVA Fahrzeugtechnik arbeitet auf dem Gebiet der E-Mobilität und Hochvoltspeicherentwicklung.

Die EVA Fahrzeugtechnik GmbH wurde 1994 gegründet. Das Spektrum des Ingenieurdienstleisters in der Fahrzeugtechnik reicht von der Motorsteuerung des Fahrzeugs über die Funktionale Sicherheit bis hin zur Absicherung der Fahrzeuge in den Interieur- und Exterieur-Bereichen. Ein neues Geschäftsfeld ist der Bau von stationären Energiespeichern. Hier kann die EVA Fahrzeugtechnik ihre Kompetenz im Bereich Fahrzeug-Hochvoltspeicher für den Bau von Prototypen im stationären Bereich nutzen. Die Bandbreite reicht dabei von Kleinanlagen für typische Einfamilienhäuser bis hin zu Großspeichern im Megawattbereich, zur Teilnahme am Primärregelmarkt, wo im großen Maßstab Strom gespeichert werden kann.

Die EVA Fahrzeugtechnik GmbH wurde 1994 gegründet. Das Unternehmen beschäftigt rund 220 Mitarbeiter (Stand 09/2017). Der Umsatz lag 2016 bei 14,75 Millionen Euro.

Die FEV Gruppe mit Hauptsitz in Aachen ist ein Dienstleister in der Fahrzeugentwicklung. Das Kompetenzspektrum umfasst Consulting, Entwicklung und Erprobung von Fahrzeugkonzepten bis zur Serienreife. Die FEV Gruppe beschäftigt über 4500 Mitarbeiter in Entwicklungszentren an mehr als 40 Standorten auf vier Kontinenten.

Der bisherige Gesellschafter der EVA Fahrzeugtechnik Werner Irrgang (links) freut sich zusammen mit Professor Stefan Pischinger, President und CEO der FEV Group über den Zusammenschluss von EVA Fahrzeugtechnik und FEV. © FEV

zu EVA Fahrzeugtechnik

zu FEV