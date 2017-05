Merken Gemerkt

04.05.2017

FEV mit neu ausgerichteter Geschäftsführung

Dr. Norbert Alt übernimmt Vorsitz der Geschäftsführung der FEV Europe GmbH, die zusätzlich durch Jürgen Koopsingraven verstärkt wird.

FEV verstärkt in Europa die Kundenorientierung und nimmt zur Weiterentwicklung und Effizienzoptimierung zusätzlich einen Tier1-erfahrenen Manager an Bord:

Zum 1. Mai 2017 übernimmt Geschäftsführer Dr. Norbert Alt den Vorsitz der Geschäftsführung der FEV Europe GmbHt. © FEV Group

Zum 1. Mai 2017 übernimmt Geschäftsführer Dr. Norbert Alt den Vorsitz der Geschäftsführung der FEV Europe GmbH. Damit folgt er auf Dr. Jens Ludmann, der als COO zum FEV-Kunden McLaren Automotive wechselt. Dr. Alt ist seit 1989 in unterschiedlichen Funktionen bei der FEV tätig. Zuletzt verantwortete er als Geschäftsleiter für Europa & Südamerika den Vertrieb für diese Regionen und wurde 2016 in die Geschäftsführung berufen.

Bereits seit 1. April verstärkt Jürgen Koopsingraven als Geschäftsführer die FEV Europe GmbH. © FEV Group

Zum 1. April konnte zudem Jürgen Koopsingraven als Geschäftsführer der FEV Europe GmbH gewonnen werden. Jürgen Koopsingraven verfügt über langjährige Berufserfahrung in der Automobil-Zulieferindustrie. Nach Stationen unter anderem in Tschechien und als Hauptabteilungsleiter Controlling war er zuletzt als Head of Corporate Strategy verantwortlich für Business Development und Strategie beim Automobilzulieferer KSPG Automotive (inzwischen Rheinmetall Automotive).