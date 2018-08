Merken Gemerkt

06.08.2018

FEV Group ernennt neuen Vertriebsdirektor Personalie

Bei der FEV Group wurde Dr. Michael Wilhelm zum neuen Mitglied der Geschäftsführung in der GmbH ernannt. Er übernimmt als Chief Sales Officer (CSO) die Verantwortung für den globalen Vertrieb des Unternehmens. Die Position wurde neu geschaffen.

Dr. Michael Wilhelm übernimmt die Position des CSO in der FEV Group © FEV Group

Dr. Wilhelm studierte Maschinenbau-Studium an der RWTH Aachen, wo er im Anschluss am Lehrstuhl für Angewandte Thermodynamik promovierte. Seit 1990 ist er bei der FEV in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt verantwortet er als Geschäftsführer der FEV Asia GmbH den Vertrieb in der Region Asien.

Die FEV Gruppe mit Hauptsitz in Aachen, Deutschland, ist ein Dienstleister in der Fahrzeugentwicklung. Das Kompetenzspektrum von FEV umfasst Consulting, Entwicklung und Erprobung innovativer Fahrzeugkonzepte bis hin zur Serienreife.

