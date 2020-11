Merken Gemerkt

13.11.2020

FEV Group: Dr. Norbert W. Alt ist Chief Operating Officer Organisationsänderungen

Dr. Norbert W. Alt hat am 1. November 2020 bei der FEV Group als COO die Steuerung der Aufgaben der in den verschiedenen technologischen Geschäftseinheiten weltweit agierenden Global Vice Presidents übernommen. Auch die internationalen Vertriebsaufgaben in Zusammenarbeit mit den lokalen Vertriebseinheiten fallen künftig in seinen Funktionsbereich.

Dr. Norbert W. Alt hat am 1. November 2020 bei der FEV Group als Chief Operating Officer (COO) die Steuerung der Aufgaben der in den verschiedenen technologischen Geschäftseinheiten weltweit agierenden Global Vice Presidents übernommen. Auch die internationalen Vertriebsaufgaben in Zusammenarbeit mit den lokalen Vertriebseinheiten fallen künftig in seinen Funktionsbereich. (© FEV Group)

Dr. Johannes Scharf folgt Dr. Alt als Vorsitzender der Geschäftsführung der FEV Europe GmbH und wird Mitglied des Global Executive Management Teams. Zuvor hatte Dr. Scharf bei der FEV Europe GmbH die Rolle des Chief Technology Officers (CTO) inne. (© FEV Group)

Eine Verstärkung des asiatischen Vertriebs wird durch die Benennung von Dr. Michael Wilhelm zum neuen Geschäftsführer der FEV Asia GmbH vorgenommen. (© FEV Group)

Neues Mitglied der Geschäftsführung der FEV Europe GmbH ist ebenfalls seit dem 1. November Dr. Christoph Menne, der in der Vergangenheit bereits für FEV tätig war und unter anderem in Bereichen der Elektrifizierung über umfangreiche technische Kenntnisse und Erfahrung verfügt. (© FEV Group)





„Als ein führender globaler Entwicklungsdienstleister der Automobilindustrie sehen wir uns aktuell mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Durch die vorgenommenen Anpassungen optimieren wir unsere Kompetenzen im Hinblick auf künftige Aufgaben und stellen uns gestärkt und zukunftsorientiert auf“, fasst Professor Stefan Pischinger, Vorsitzender der Geschäftsführung der FEV Group, die Organisationsänderungen zusammen.