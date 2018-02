Merken Gemerkt

09.02.2018

FEV erweitert Dauerlaufprüfzentrum in Brehna Investition

Das zur FEV Group gehörende Dauerlaufprüfzentrum (DLP) in Brehna (Sachsen-Anhalt) wird jetzt - in der vierten Ausbaustufe seit seiner Eröffnung im Jahre 2007 - um sieben auf e-Antriebssysteme ausgelegte Prüfstände erweitert. Zusammen mit der geplanten Erweiterung der Anlage um eine Logistikhalle beträgt das Gesamtvolumen der Investition mehr als 13 Millionen Euro.

Übergabe des Fördermittelbescheids, v.l.n.r.: Hans-Dieter Sonntag (Geschäftsführer FEV Dauerlaufprüfzentrum & FEV Automatisierungssysteme), Dr. Jürgen Ude (Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt), Ina Görsch (DLP Controlling), Steffen Kunz (Geschäftsführer FEV Dauerlaufprüfzentrum & FEV Austria) und Andy Grabner (Bürgermeister der Stadt Sandersdorf-Brehna). © FEV Group

Insgesamt sind nach Abschluss des Vorhabens bereits über 90 Millionen Euro am Standort investiert worden. Vom Ministerium für Wissenschaft und Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt wurde dazu ein Förderbescheid in Höhe von 1,9 Millionen Euro übergeben.

Die Erweiterung des Dauerlaufprüfzentrums folgt auf die zunehmende Nachfrage nach elektrifizierten Antriebssträngen. Zur Zeit werden über 200 Mitarbeiter beschäftigt. Nach dem Ausbau in der Region werden insgesamt 48 Prüfstände laufen, für die weitere Fachkräfte aus dem KFZ- und Elektrogewerbe eingestellt werden.

Um die Forschung und Entwicklung in Sachsen-Anhalt zu stärken, gehört die FEV dem Cluster MAHREG Automotive an – einem Netzwerk, das die Wertschöpfung vor Ort erhöht, indem es Leistungen der ansässigen Automobilzulieferer bündelt und Entwicklungs-partnerschaften fördert. Darüber hinaus pflegt das Unternehmen Kooperationen mit den Hochschulen Sachsen-Anhalts. So plant FEV gemeinsam mit der Otto-von-Guericke Universität Magdeburg das „Center for Method Development“ ins Leben zu rufen – ein ebenfalls durch das Land unterstütztes Projekt. Das Unternehmen wird von der Investitions- und Marketing-gesellschaft Sachsen-Anhalt (IMG) betreut.

