18.10.2017

FEV demonstriert Zero CO2-Technologien und autonomes Fahren

Auf dem diesjährigen 26. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik präsentiert der Engineering-Dienstleiter FEV seine Werkzeuge rund um automatisierte und vernetzte Fahrzeuge. Im Fokus der Ausstellung steht die FEV-eigene Smart Vehicle-Flotte, die über eine Vehicle-2-Network-Anbindung sowie umfassende Sensorik verfügt.

Ein Fahrzeug der Flotte demonstriert auf dem FEV-Messestand die Umfelderkennung mithilfe der Fahrzeugsensorik. Ein zweites Fahrzeug zeigt die Verarbeitung der erfassten Daten und ihre Umsetzung in direkte Fahrbefehle im Rahmen einer autonomen Fahrt auf dem nahegelegenen Aldenhoven Testing Center. Diese Fahrt wird über die Vehicle-2-Network-Anbindung des Fahrzeugs an den Messestand gestreamt. Neben dem autonomen Fahren liegt außerdem die E-Mobilität im Fokus der Entwickler: So zeigt FEV zwei unterschiedliche elektrische Antriebssysteme und einen stationären Energiespeicher aus recycelten Elektrofahrzeug-Batterien.

FEV stellt seine automatisierte Smart Vehicle-Flotte vor. Die Fahrzeuge sind Teil eines FEV-Projektes, das an unterschiedlichen weltweiten Standorten durchgeführt wird. Die Werkezuge verfügen über allgemeine Vehicle-2-Network-Anbindung und Sensorik in Form von Radar und LiDAR-Sensoren, unterschiedliche Kameras, GPS und Differenzial-GPS.

Elektrische Antriebssysteme für unterschiedliche Anwendungsfälle

Um die Komplexität bisheriger E-Antriebssysteme mit Motor-Getriebe-Einheit und separatem Inverter zu verringern, stellt FEV zwei Lösungen vor, die Getriebe, E-Maschine und Leistungselektronik zu einer Einheit zusammenfassen. Beide Systeme eigen sich für die Realisierung von E-Antrieben, BEV oder P4-Hybriden in Pkw sowie leichten Nutzfahrzeugen.

Stationäre Energiespeicher aus Elektrofahrzeug-Batterien

Einen weiteren Aspekt der E-Mobilität bringt die erst im September in die FEV Gruppe integrierte EVA Fahrzeugtechnik in das Produktportfolio ein: EVA stellt einen stationären Stromspeicher für regenerative Energien vor, der ausgedienten Fahrzeugbatterien zu weiterer Verwendung verhilft. Die Speicher sind einerseits für den privaten Haushalt interessant, eignen sich in größeren Ausbaustufen aber auch für Industrieunternehmen, die ihren Bedarf ganz oder teilweise über eigene Solaranlagen oder Windräder abdecken wollen.

EVA stellt einen stationären Stromspeicher für regenerative Energien vor, der ausgedienten Fahrzeugbatterien zu einem zweiten Leben verhilft. © FEV Group

