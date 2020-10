Merken Gemerkt

16.10.2020

FEV bietet schlüsselfertige, vollintegrierte Lösung für die Prüfung von Hochvoltbatterien an Kooperation mit Heinzinger electronic

FEV STS, das Software and Testing Solutions Tochterunternehmen von FEV, und Heinzinger electronic gaben eine Kooperation im Bereich schlüsselfertiger Testlösungen für Hochvoltbatterien mit einer Leistung von bis zu 1,2 Megawatt, 1.200 Volt und 2.400 Ampere bekannt.

FEV STS integriert vollständig die „ERS-BIC“-Geräte von Heinzinger electronic, einem Anbieter von hochmodernen Hochspannungsnetzgeräten und Hochvoltbatterietestern. „Die Zusammenarbeit mit Heinzinger schafft erheblichen Mehrwert für unsere Kunden. Wir haben die Systeme des Unternehmens auch für unsere eigenen Entwicklungszentren als die beste Option zur Integration in Testlösungen von künftigen Batteriegenerationen identifiziert“, so Martin Rebbert, Group Vice President, FEV STS.

Neben seiner Leistung von bis zu 1,2 MW, 1.200 V und 2.400 A ermöglicht das Gerät die Simulation oder das Testen von Batterien. Es nutzt ein intelligentes Energiemanagement, bei dem überschüssige Energie in das Netz zurück- oder sogar zu anderen Anlagen geführt werden kann und ermöglicht so erhebliche Energieeinsparungen. „Diese Funktion ist für ein Testzentrum mit mehreren Prüfständen äußerst wertvoll“, so Rebbert. „Durch diese Eigenschaften übernimmt FEV STS eine Schlüsselrolle im Bereich der Prüfstandslösungen für Hochvoltbatterien.“

FEVs schlüsselfertige Lösung steht Kunden auf der ganzen Welt zur Verfügung und ist bereits im eDLP, dem wegweisenden Entwicklungs- und Testzentrum für Hochvoltbatterien von FEV, im Einsatz. (© FEV Group)

„FEV ist ein führendes Unternehmen im Bereich Batterieentwicklung und -tests. Es betreibt entsprechende Einrichtungen in Deutschland, Frankreich sowie China und hat dadurch ein einzigartiges Verständnis für aktuelle und zukünftige Anforderungen“, so Alfred Werndl, Geschäftsführer der Heinzinger electronic GmbH. „FEV bietet seinen Kunden die beste technische Lösung und unsere Produkte sind ein Teil dieses ganzheitlichen Angebots. Darüber hinaus verfügt FEV STS über Tochtergesellschaften und qualifizierte Inbetriebnahme-Teams in Europa, den USA, China, Japan sowie zahlreichen anderen Ländern und verschafft Heinzinger einen einzigartigen Zugang zum Markt.“

In der FEV Lösung sind neben den Geräten von Heinzinger auch eine Klimakammer und ein Automatisierungssystem enthalten, das eine zeitgleiche Prüfung von bis zu vier Batterien auf dem Prüfstand ermöglicht.

Die Integration der Heinzinger Technologie in die Prüfzellen von FEV STS hat sich bereits bewährt. Sie ist bei mehreren Kunden und in FEV Einrichtungen im Einsatz. Insbesondere im kürzlich vom Unternehmen in der Nähe von Leipzig eingeweihten eDLP, dem weltweit größten Entwicklungs- und Testzentrum für Hochvoltbatterien.

