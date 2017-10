Merken Gemerkt

05.10.2017

Faurecia und CEA kooperieren bei Brennstoffzellen-Entwicklung

Der Automobilzulieferer Faurecia und das französische Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) haben eine fünfjährige Zusammenarbeit im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsprogramms für Brennstoffzellen-Technologien vereinbart.

Das CEA bringt in die Kooperation Forschungsergebnisse und Know-how ein, die in mehr als zwei Jahrzehnten mit Brennstoffzellen-Stacks und Schlüsselkomponenten wie bipolaren Platten gesammelt wurden. Faurecia steuert seine Erfahrungen in den Bereichen Strömungsdynamik und Katalyse bei. Zielsetzung ist, gemeinsam einen Hochleistungs-Brennstoffzellen-Stack zu entwickeln, serienmäßig zu fertigen und zu vermarkten, der den Erwartungen der Automobilbranche gerecht wird.

Ebenfalls auf dem Gebiet der Brennstoffzellen-Technologien hat Faurecia kürzlich eine Vereinbarung mit STELIA Aerospace Composites geschlossen und in Ad-venta investiert, um Hochdruck-Wasserstofftanks und kompakte Ventile zu entwickeln.

