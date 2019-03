Merken Gemerkt

05.03.2019

Faurecia übernimmt Clarion Übernahme

Das am 30. Januar 2019 gestartete Übernahmeangebot für Clarion von Faurecia war erfolgreich und wird am 7. März 2019 mit der Übernahme enden. Am 1. April wird dann der neue Geschäftsbereich „Faurecia Clarion Electronics“ mit Sitz in Japan gegründet.

© Faurecia

Die Clarion-Aktionäre haben 95,28% ihrer Aktien zum Angebot von Faurecia angedient. Gemäß der am 26. Oktober 2018 unterzeichneten Vereinbarung hat Hitachi alle seine Aktien angedient, was 63,8% des Aktienkapitals von Clarion entspricht. Die Abwicklung der Akquisition erfolgt am 07. März 2019. Faurecia wird dann das entsprechende Squeeze-Out-Verfahren durchführen, um alle restlichen Aktien von Clarion zu erwerben.

Faurecia will mit der Übernahme zu einem führenden Unternehmen in den Bereichen Cockpit-Elektronik und Systemintegration werden. Dazu wird Faurecia am 1. April 2019 einen neuen Geschäftsbereich mit Sitz in Japan gründen, der den Namen "Faurecia Clarion Electronics" trägt und Clarion, Parrot Faurecia Automotive sowie Coagent Electronics zusammenfasst. Der Geschäftsbereich wird fast 9.200 Mitarbeiter und mehr als 1.650 Softwareentwickler beschäftigen und soll bis 2022 einen Umsatz von über 2 Milliarden Euro erwirtschaften.

