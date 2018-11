Merken Gemerkt

Merken

23.11.2018

Faurecia plant Mehrheitsbeteiligung am Autoelektronik-Ausrüster Clarion Übernahme

Der französische Automobilzulieferer Faurecia plant die mehrheitliche Übernahme des japanischen Autoelektronik-Ausrüsters Clarion von Hitachi. Dazu meldete Clarion ein Übernahmeangebot von Hennape Six, einer Tochtergesellschaft von Faurecia.

© Faurecia

Hennape Six und Hitachi, die Muttergesellschaft von Clarion, haben eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet, wonach Hitachi alle von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft einreichen wird, was einem Eigentumsanteil von 63,80% entspricht. Darüber hinaus haben Hennape Six und Clarion eine Vereinbarung unterzeichnet, die relevante Fragen der Zusammenarbeit zwischen den beiden Parteien bei der Durchführung der Transaktion behandelt.

Clarion wurde 1940 gegründet. Die Gruppe entwickelt u.a. Sicherheitssysteme, On-Board-Informationslösungen, Navigationssysteme, 360°-Kameras, Smart-Cockpit-Systeme mit Cloud Computing und automatischer Parktechnik. Clarion ist seit 2006 Tochtergesellschaft der Hitachi-Gruppe. Die Gruppe umfasst fast 8.000 Mitarbeiter an 30 Standorten in 16 Ländern.

Die Faurecia-Gruppe, die 100% der Hennape Six hält, ist ein französisches Unternehmen mit Sitz in Nanterre bei Paris. Das Unternehmen betriebt die Faurecia Seating, Faurecia Interiors und Faurecia Clean Mobility. Die Gruppe ist in 35 Ländern an 300 Standorten tätig und beschäftigt weltweit 109.000 Mitarbeiter.

Das Angebot der Faurecia-Gruppe für Clarion folgt auf die Übernahme des französischen Unternehmens Parrot Automotive und des chinesischen Unternehmens Jiangxi Coagent Electronics (Coagent).

