20.03.2019

Faurecia kooperiert mit Japan Display Cockpit

Faurecia und Japan Display, Anbieter von Fahrzeugdisplays, gehen eine Partnerschaft zur Optimierung des digitalen Nutzererlebnisses im Pkw-Innenraum ein. Dazu werden beide Unternehmen zukünftig bei der Entwicklung und Integration von großflächigen Displays im Cockpit zusammenarbeiten.

Bereits auf der CES 2019 demonstrierten Faurecia und JDI ein 32,1-Zoll-6k-Display im Cockpit. Basierend auf Mechatronik, Kinematik, innovativen Materialien und Design passte sich die Oberfläche des Armaturenbretts sowie die Display-Anzeige im autonomen oder manuellen Fahrmodus stufenlos in ihrer Form an. Im Fahrmodus kann das Display als Fahrcluster mit Informationen und Sicherheitshinweisen sowie als zentraler Bildschirm für Navigation und Medien genutzt werden. Im autonomen Modus verwandelt sich das Display in einen großformatigen Unterhaltungsbildschirm. In Kombination mit den nach innen schwenkbaren Vordersitzen entsteht ein Kinoerlebnis, das mit den Mitfahrenden geteilt werden kann.

Beide Unternehmen wollen ihr Know-how und ihre Expertise einbringen, um das Design und die Funktionalität großer Displays zu einem wichtigen Kriterium für die Attraktivität des Interieurs zu machen. © Faurecia

