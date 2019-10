Merken Gemerkt

Merken

08.10.2019

Faurecia eröffnet Technologieplattform für Cybersicherheit in Tel Aviv Forschung und Entwicklung

Faurecia eröffnet eine Technologieplattform in Tel Aviv (Israel), um seine Cybersicherheits-Strategie weiter auszubauen. Geplant ist, zusammen mit lokalen Start-ups und Innovationsclustern komplette End-to-End-Lösungen zu entwickeln, die in das Fahrzeug integriert sind und so Software-, Daten- und Cloud-Konnektivität sicherstellen.

© Faurecia

Neben der Absicherung seiner Produkte und Lösungen arbeitet Faurecia daran, sein Netzwerk aus Industriestandorten und Büros weltweit zu evaluieren und vor Cybersicherheitsrisiken zu schützen. Derzeit beschäftigt Faurecia 60 Experten, die künftige Gefährdungen im Bereich der Cybersicherheit erkennen, verhindern und ggf. kontrollieren können. Die neu etablierte Plattform in Tel Aviv soll dazu beitragen, diese Gesamtstrategie verstärkt umzusetzen. Die weiteren Technologieplattformen des Konzerns befinden sich im Silicon Valley, Toronto und Shenzen.

Neben dem Ausbau seiner globalen Community aus Software-Ingenieuren, Entwicklern und Systemarchitekten eignet sich Faurecia durch die Technologieplattform die Expertise für Penetrationstests an. So können potenzielle Schwachstellen in verschiedenen Programmiersprachen und Protokollen analysiert werden. Darüber hinaus hat Faurecia im Mai 2019 mit GuardKnox in einen Anbieter von Cybersicherheit für die Automobilbranche investiert, der von der Technologieplattform in Tel Aviv ermittelt wurde.

weitere Informationen