06.05.2019

Fahrzeugzulassungen vom April 2019 Statistik

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die neu erfolgten Fahrzeugzulassungen vom April 2019 ermittelt. Demnach wurden in diesem Monat 310.715 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat zeigte sich ein Minus von -1,1 Prozent. Die bisherige Jahresbilanz weist einen Rückgang von -0,2 Prozent aus.

Der Anteil der gewerblichen Neuzulassungen betrug im Berichtsmonat 61,3 Prozent (-1,3 %). 38,6 Prozent der Neuzulassungen gingen an Private (-0,6 %). Bei den deutschen Marken wiesen Smart (+25,0 %), BMW (+17,4 %), Mercedes (+1,6 %) und Porsche (+0,6 %) Zuwächse aus. Die Marken Mini (-13,8 %), Audi (-12,8 %), VW (-11,2 %), Opel (-5,2 %) und Ford (-0,9 %) waren rückläufig. Volkswagen erreichte mit 18,5 Prozent den größten Marktanteil an den Neuzulassungen.

Bei den Importmarken sorgte Tesla (+442,5 %) für die höchste Zulassungssteigerung in der Monatsbilanz, gefolgt von Lexus (+52,1 %) und Mitsubishi (+37,7 %). Rückgänge von mehr als -20 Prozent zeigten sich hingegen bei DS (-32,6 %), Honda (-28,8 %) und Subaru (-25,7 %). Skoda war trotz eines Rückgangs von -1,3 Prozent mit 5,4 Prozent die anteilsstärkste Importmarke.

Zulassungen nach Segmenten

Wohnmobile legten in der Segmentbetrachtung mit +39,8 Prozent am stärksten zu. Zugewinne zeigten sich auch bei den Segmenten SUVs (+18,2 %), Geländewagen (+10,4 %) und Minis (+9,2 %). In den weiteren Segmenten zeigte sich im April ein Rückgang, der in der oberen Mittelklasse (-20,5 %) am deutlichsten ausfiel. Die Kompaktklasse (-7,3 %) war mit einem Anteil von 20,5 Prozent erneut das stärkste Segment, dicht gefolgt von dem Segment SUVs mit 19,5 Prozent.

Auswertung nach Antriebsart

Die Anzahl benzinbetriebener Pkw (183.506) ging gegenüber dem Vorjahresmonat um -5,1 Prozent zurück. Mit einem Anteil von 59,1 Prozent war dies die am häufigsten gewählte Antriebsart. Die Anzahl der Diesel-Pkw (104.079) ging im Vergleich zum Vorjahresmonat um -0,9 Prozent zurück. Ihr Anteil betrug im April 33,5 Prozent. Pkw mit alternativen Antriebsarten zeigten zwei- bis dreistellige Zuwachsraten. Elektrisch betriebene Pkw (4.768/1,5 %) wiesen ein Plus von +50,4 Prozent auf. Fahrzeuge mit Hybridantrieb (16.814/5,4 %) legten um +54,9 Prozent zu, darunter Plug-in-Hybride (3.003/1,0 %) um +14,1 Prozent. Flüssiggasfahrzeuge (790/0,3 %) wiesen gar ein Plus von +104,7 Prozent auf. Die Erdgasfahrzeuge (739/0,2 %) wiesen ein Minus von -36,7 Prozent aus. Der durchschnittliche CO2-Ausstoß betrug im April 158,6 g/km.

Nutzfahrzeuge und andere

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt konnten die Sonstigen Kraftfahrzeuge (+19,8 %), die Lastkraftwagen (Lkw) (+12,0 %) und die Zugmaschinen insgesamt (+5,0 %) ein positives Vorzeichen verzeichnen. Die Anzahl der Kraftomnibusse (-24,1 %) und der Sattelzugmaschinen (-0,6 %) ging im Vergleich zum Vorjahresmonat zurück. 24.203 fabrikneue Krafträder und damit +1,7 Prozent mehr als im Vergleichsmonat kamen im April zur Zulassung. 375.508 Kraftfahrzeuge (Kfz) (+0,2 %) und 35.187 Kfz-Anhänger (+3,3 %) wurden erstmals in den Verkehr gebracht. Insgesamt 745.063 Halterwechsel bescherten dem Gebrauchtfahrzeugmarkt im April ein Plus von +1,3 Prozent. Zuwächse gab es bei den Pkw (634.147/+2,4 %) und Lkw (32.453/+6,1 %) sowie bei den Kfz-Anhängern (38.340/+4,6 %). Die weiteren Fahrzeugklassen waren im vergangen Monat weniger gefragt.

