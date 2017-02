Merken Gemerkt

03.02.2017

Fahrzeugzulassungen im Januar 2017

Mit 241.399 neu zugelassenen Personenkraftwagen (Pkw) und damit einem Plus von +10,5 Prozent zeigten sich laut dem Kraftfahrt-Bundesamt die Neuzulassungen stärker als vor einem Jahr. Der Anteil der privaten Zulassungen (31,5%) stieg um +13,5 Prozent, der der gewerblichen (68,5%) um +9,2 Prozent.

Mit einem zweistelligen Zuwachs starteten bei den deutschen Marken Mercedes (+20,1%), BMW (+18,8%), Smart (+18,4%) und Mini (+15,2%) ins neue Jahr. Bis auf Audi (-0,3%) gab es bei allen anderen deutschen Marken ebenfalls Zuwächse. Der höchste Zulassungsanteil entfiel auf VW (20,5%).

Bei den Importmarken konnten Tesla (+287,2%) und Lexus (+148,0%) gegenüber dem Vorjahresmonat dreistellige Steigerungsraten aufweisen. Deutliche Zuwächse im zweistelligen Bereich zeigten sich bei Jaguar (+75,8%) sowie Ssangyong (+60,6%). Demgegenüber endete der erste Neuzulassungsmonat 2017 für DS (-55,4%), Honda (-27,3%) und Land Rover (-14,9%) mit einem zweistelligen Rückgang. Bei den Importeuren wies Skoda (5,3%), gefolgt von Renault (3,3%) den größten Anteil an den Neuzulassungen aus.

Die Segmente SUVs (+39,4%) und Obere Mittelklasse (+21,6%) erfuhren eine deutliche Zunahme gegenüber dem Vorjahresmonat. Rückläufig zeigten sich Sportwagen ( 42,8%), Oberklasse (-11,9%) und Minis (-4,9%). Die Kompaktklasse bildete im Januar 2017 mit einem Anteil von 23,2 Prozent das größte Segment.

Mehr als die Hälfte der Pkw-Neuzulassungen entfiel mit einem Anteil von 52,2 Prozent auf die Benziner (+16,4%). Mit einem Anteil von 45,1 Prozent folgten die Dieselfahrzeuge (+2,4%). 1.323 Elektrofahrzeuge (+177,4%) beanspruchten einen Neuzulassungsanteil von 0,5 Prozent. Ein Anteil von jeweils 0,1 Prozent entfiel auf die Kraftstoffarten Erdgas (184 Pkw, 23,3%) und Flüssiggas (311 Pkw, +67,2%). Hybride Antriebe, deren Anteil bei 1,9 Prozent lag, erfuhren ein Plus von +66,1 Prozent – darunter die Plug-ins mit einem Anteil von 0,6 Prozent sowie einem Plus von +57,1 Prozent. Der durchschnittliche CO 2 -Ausstoß lag mit 127,7 g/km um -0,2 Prozent niedriger als vor einem Jahr.

Auf dem Nutzfahrzeugmarkt zeigten sich die Zugmaschinen insgesamt (-0,2%) und die Sattelzugmaschinen (-5,8%) rückläufig gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Kraftomnibusse (+13,5%), Lastkraftwagen (Lkw) (+3,2%) sowie die Sonstigen Kraftfahrzeuge (Kfz) (+15,0%) schlossen mit einem Plus ab. Die Krafträder lagen um -38,1 Prozent hinter dem Ergebnis des Vergleichsmonats. Insgesamt wurden 270.618 Kraftfahrzeuge (Kfz) und 16.109 Kfz-Anhänger neu in den Verkehr gebracht.

Der Gebrauchtwagenmarkt legte gegenüber dem Vorjahresmonat insgesamt um +2,8 Prozent zu. 566.414 (+2,9%) Pkw wechselten die Halterin beziehungsweise den Halter. Gebrauchte Lkw legten um +8,1 Prozent zu, Zugmaschinen insgesamt um +4,8 Prozent, darunter Sattelzugmaschinen um +3,5 Prozent. Die Kraftomnibusse erzielten ein Plus von +1,5 Prozent. Einzig die Krafträder verzeichneten gegenüber dem Vorjahresmonat einen Rückgang um -14,0 Prozent.

