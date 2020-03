Merken Gemerkt

Merken

16.03.2020

Fahrzeugzulassungen im Februar 2020 Statistik

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat die neu erfolgten Fahrzeugzulassungen vom Februar 2020 ermittelt. Demnach wurden in diesem Monat 239.943 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen.

Im Februar wurden laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 239.943 Personenkraftwagen (Pkw) neu zugelassen, -10,8 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Sowohl die gewerblichen (66,8%/-7,8%) als auch die privaten Neuzulassungen (33,1%/-16,1%) waren rückläufig. Mit Ausnahme von Porsche (+19,1%) erstreckten sich die rückläufigen Zulassungszahlen im Februar über alle deutsche Marken. Zweistellige Rückgänge zeigten sich bei Smart (-81,2%), Opel (-20,6%), Audi (-20,3%), Ford (-18,5%), Mini (-15,4%) und VW (-11,1%). Einstellige Einbußen verzeichneten lediglich BMW (-1,2%) und Mercedes (-3,3%). Mit 18,5 Prozent erreichte VW den größten Neuzulassungsanteil.

Bei den Importmarken zeigte sich das deutlichste Zulassungsplus bei der Marke Lexus (+71,2%). Zweistellige Zuwächse gab es bei Volvo (+25,4%), Seat (+23,4%), Nissan (+14,9%), Fiat (+13,1%) und DS (+12,1%). Rückgänge von mehr als 30 Prozent verzeichneten Honda (-39,4%), Tesla (-37,3%), Dacia (-36,6%), Mazda (-34,9%) und Suzuki (-34,7%). Die größten Neuzulassungsanteile bei den Importmarken entfielen auf Skoda (6,2%/-11,3%), Seat (4,7%/+23,4%), Renault (3,9%/-2,2%) und Hyundai (3,6%/-7,7%).

Zulassungen nach Segmenten

Zuwächse gab es in den Segmenten Wohnmobile (2,1%/+50,2%), Mittelklasse (12,0%/+12,4%) und Utilities (5,5%/+2,7%). In allen anderen Segmenten waren die Zahlen rückläufig. Anteilstärkstes Segment war die Kompaktklasse (20,8%/-12,0%), dicht gefolgt von den SUVs (20,6%/-10,4%) und den Kleinwagen (14,8%/-11,7%). Geländewagen (10,1%) gingen um -4,0 Prozent zurück. Die Neuzulassungen der Mini-Vans (1,4%/-45,4%), der Minis (4,5%/-38,1%) und der Großraum-Vans (2,7%/-33,0%) büßten am stärksten ein. Die Oberklasse hatte nach einem Rückgang von -26,3 Prozent mit 0,8 Prozent den geringsten Neuzulassungsanteil.

Zulassungen nach Antriebsarten

Mehr als die Hälfte der Pkw (52,1%/-22,0%) waren Benziner, 31,6 Prozent (-13,4%) hatten einen Dieselmotor. Zulassungssteigerungen zeigten sich bei den alternativen Antriebsarten. Im Februar wurden 8.154 Elektro-Pkw neu zugelassen - ein Plus von +75,8 Prozent.

Ein Plus von +98,1 Prozent bescherten 30.000 Hybride und damit einen Neuzulassungsanteil von 12,5 Prozent, darunter 8.354 Plug-ins (+279,4%).

Bei Erdgasfahrzeugen, die die Zulassungsstatistik mit einem Anteil von 0,3 Prozent ausweist, gab es eine Steigerung von +183,3 Prozent. Der Anteil flüssiggasbetriebener Pkw lag bei 0,0 Prozent (-93,3%).

Der durchschnittliche CO2-Ausstoß ging gegenüber dem Vorjahresmonat um -4,8 Prozent auf 149,6 g/km zurück.

Nutzfahrzeuge und andere

Im Nutzfahrzeugbereich erhöhte sich die Zahl der Neuzulassungen bei den Kraftomnibussen um +33,6 Prozent, Sonstige Kraftfahr¬zeuge (Kfz) verzeichneten ein Plus von +23,9 Prozent. Die weiteren Nutzfahrzeugarten waren rückläufig. Die Zugmaschinen verzeichneten insgesamt einen Rückgang von -16,5 Prozent, wobei der Rückgang der Sattelzugmaschinen -35,2 Prozent betrug. Lastkraftwagen (Lkw) verloren in der Neuzulassung -6,2 Prozent. Die Kraftradzulassungen stiegen um +5,5 Prozent.

Insgesamt wurden 284.932 Kfz (-9,7%) und 23.056 Kfz-Anhänger (-1,7%) neu zugelassen.



Der Gebrauchtwagenmarkt lag im Februar insgesamt um +1,0 Prozent über dem Ergebnis des Vergleichsmonats, wobei Kraftomnibusse (+48,4%), Lkw (+9,3%) und Pkw (+1,3%) jeweils Steigerungen verzeichneten. Der stärkste Rückgang bei den Halterwechseln wurde bei den Krafträdern registriert (-12,5%).

zum Kraftfahrt-Bundesamt