08.06.2018

Fahrzeug-Zulassungen: Die Spitzenreiter vom Mai 2018 Statistik

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat analysiert, welche Fahrzeug-Modelle im Berichtsmonat Mai 2018 am gefragtesten waren. Dabei wurde nur ein Führungswechsel festgestellt.

Im Berichtsmonat Mai 2018 entsprachen die am häufigsten zugelassenen Modelle in den Segmenten bis auf eine Veränderung dem Vormonatsergebnis. In der oberen Mittelklasse verzeichnete im Mai die Mercedes E-Klasse die meisten Neuzulassungen, im April war es der BMW 5er.

