09.08.2019

Fahrzeug-Zulassungen: Die Spitzenreiter vom Juli 2019 Statistik

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat analysiert, welche Fahrzeug-Modelle im Berichtsmonat Juli 2019 am gefragtesten waren. Dabei wurden drei Führungswechsel festgestellt.

Im Berichtsmonat Juli 2019 zeigte sich in drei Segmenten ein Wechsel des zulassungsstärksten Modells. Bei den Kleinwagen war im Juli der Opel Corsa das am häufigsten neu zugelassene Modell, in der Oberklasse der BMW 8er und bei den Sportwagen der Audi TT. In den weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

