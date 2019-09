Merken Gemerkt

Merken

11.09.2019

Fahrzeug-Zulassungen: Die Spitzenreiter vom August 2019 Statistik

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat analysiert, welche Fahrzeug-Modelle im Berichtsmonat August 2019 am gefragtesten waren. Dabei wurden fünf Führungswechsel festgestellt.

Im Berichtsmonat August 2019 wechselte in fünf Segmenten das zulassungsstärkste Modell. Bei den Minis steht jetzt der Smart Fortwo, bei den Kleinwagen der VW Polo und im Segment der Mittelklasse die Mercedes C-Klasse an erster Stelle.

In der Oberklasse zeigte sich der Porsche Panamera mit der höchsten Neuzulassungsrate und im Segment der Sportwagen war es der Porsche 911. In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

© KBA

weitere Informationen