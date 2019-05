Merken Gemerkt

Merken

09.05.2019

Fahrzeug-Zulassungen: Die Spitzenreiter vom April 2019 Statistik

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat analysiert, welche Fahrzeug-Modelle im Berichtsmonat April 2019 am gefragtesten waren. Dabei wurden vier Führungswechsel festgestellt.

Im Segment der Minis zeigte sich der Opel Adam, in der Mittelklasse die Mercedes C-Klasse, in der oberen Mittelklasse die Mercedes E-Klasse sowie im Segment der Oberklasse der Porsche Panamera mit der jeweils höchsten Neuzulassungsrate. In allen weiteren Segmenten zeigten sich die zulassungsstärksten Modelle des Vormonats.

© KBA

zum KBA