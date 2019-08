Merken Gemerkt

15.08.2019

Fahrsimulatoren von VI-grade im Labor von Applus+ IDIADA Simulation

Applus+ IDIADA hat sein neues Simulationslabor um zwei Systeme von VI-grade erweitert: Der DiM250 und ein kompakter Simulator ermöglichen virtuelle Tests für die Bereiche Fahrwerk, Fahrdynamik und CAV (Connected and Autonomous Vehicle).

© VI-grade/Applus+ IDIADA

IDIADA schafft damit Synergien zwischen realen Straßentests und virtuellen Testverfahren. Der Entwicklungsdienstleister bietet so die Möglichkeit, die im physischen Straßentest gewonnenen Daten direkt mit den unternehmenseigenen hochauflösenden Grafikszenarien und Straßendaten der IDIADA Teststrecken zu korrelieren. Der Fahrsimulator verbindet dabei virtuelle und reale Tests miteinander. Die virtuellen Modelle und die Bewegungsplattform und die gerenderten Teststrecken haben einen hohen Level an Präzision erreicht. So lassen sich Entscheidungen treffen, bevor ein Prototyp gebaut wird und auf die Teststrecke geht.

Kernstück des Simulationslabors ist der dynamische DiM250 Simulator. Er erzeugt Längs-, Quer- und Drehbeschleunigungskräfte bis zu 2,5 g. Darüber hinaus lässt sich mit seiner Hilfe ein breites Spektrum fahrdynamischer Manöver und komplexer Fahrsituationen nachstellen. Der DiM250 wird durch einen kompakten Fahrsimulator ergänzt.

Applus+ IDIADA bietet Design-, Test-, Engineering- und Homologationsdienstleistungen an. Der Hauptsitz befindet sich in der Nähe von Barcelona, Spanien. VI-grade ist ein Anbieter von Softwareprodukten und Dienstleistungen für Anwendungen im Bereich der Simulation auf Systemebene. Gemeinsam mit einem Netzwerk ausgewählter Partner, liefert VI-grade zudem Komplettlösungen im Bereich statischer und dynamischer Fahrsimulation. Seit September 2018 ist VI-grade Teil von Spectris.

