Merken Gemerkt

Merken

11.03.2020

Fahrsimulator aus der Formel 1 an der Hochschule Kempten Forschung und Entwicklung

Das Adrive Living Lab der Hochschule Kempten kann seine Forschungsaktivitäten zukünftig mit einem Fahrsimulator (advanced Vehicle Driving Simulator - aVDS) von AB Dynamics und Williams Advanced Engineering erweitern. Der Simulator soll für diverse Anwendungen zum automatisierten Fahren für Forschungs- und Entwicklungsingenieure und Probanden eingesetzt werden.

Mit dem Simulator sollen unter anderem neue Fahrfunktionen und Technologien erlebbar gemacht und bewertet werden. Die Mensch-Maschine-Interaktion kann bezüglich neuartiger Bedien- und Anzeigekonzepte erweitert werden. Es sollen Studien zu Beanspruchung, Stress, Vertrauen und Akzeptanz der Nutzer auf Grund neuer Funktionen und Technologien erstellt werden. Es lassen sich Fahrzeugoptimierungen im virtuellen Entwicklungsprozess erreichen und Beherrschbarkeitsstudien durchführen. Außerdem dient der Simulator der Testfahrerausbildung für Prototypen automatisch fahrender Fahrzeuge

In realistischen Einsatzszenarien werden im Adrive Living Lab Lebens- und Arbeitsräume für Probanden geschaffen, um diese Fragestellungen zu erforschen – im realen Testfahrzeug, Design Thinking Studio oder ab jetzt im Fahrsimulator. © Hochschule Kempten

Der Simulator verfügt über ein 6D-Bewegungssystem mit hoher Dynamik und Agilität. Er kann damit die Fahrdynamiksituationen realistisch darstellen. Der aVDS wurde bei Williams F1 entwickelt und von AB Dynamics für die zivile Anwendung weiterentwickelt und optimiert. Dieses Simulatorkonzept wird in Europa für Forschung und Entwicklung zukünftiger Mobilität eingesetzt. In der Kooperation mit AB Dynamics und weiteren Industriepartnern aus der Automobilindustrie sollen diese Methoden und Anwendungen entwickelt und in die Industrie transferiert werden.

weitere Informationen im Video