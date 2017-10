Merken Gemerkt

06.10.2017

Fahrerlose Testfahrzeuge von Mercedes-Benz fahren mit 3D-Echtzeit-LiDAR von Velodyne

Mercedes-Benz Forschung & Entwicklung hat Velodyne LiDAR als Sensoranbieter des VLP-32C Ultra Puck zur Weiterentwicklung von vollautomatischen und fahrerlosen Fahrzeugen ausgewählt.

© Mercedes-Benz Research & Development North America

Um die Vision vom autonomen Fahren zu verwirklichen, hat Mercedes-Benz ein intelligent integriertes Setup von verschiedenen Sensoren entwickelt, zu denen nun auch die Sensoren von Velodyne LiDAR gehören. Die sogenannte „Sensoren-Fusion“ ermöglicht eine kontinuierliche Situationsanalyse der kombinierten Daten, die aus den verschiedenen Sensoren stammen. Das Ziel ist es, verlässliche Ergebnisse sicherzustellen, um eine zuverlässige Planung von sicheren Fahrtvektoren für automatisierte Fahrzeuge zu ermöglichen.

Velodyne erfand und patentierte 2005 nach eigener Angabe den weltweit ersten 3D-Echtzeit-LiDAR-Sensor für autonome Fahrzeuge. Die Rundumsicht-Sensoren des Unternehmens bieten bis zu 360-Grad-Abdeckung in großer Reichweite und wurden bereits in Tausenden von Fahrzeugen installiert. Sensoren werden heute in der Produktionsstätte des Unternehmens in San Jose, im US-Bundesstaat Kalifornien hergestellt.

