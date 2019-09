Merken Gemerkt

12.09.2019

Fachtagung "Safety meets Security" 2019 Vortragsprogramm online

Besonders in Zeiten der fortschreitenden Automatisierung und neuer Möglichkeiten durch Künstliche Intelligenz (KI) ist die Automotive Branche auf enge Zusammenarbeit angewiesen, um neue Lösungen für die Sicherheit in autonomen Systemen zu erarbeiten. In praxisorientierten Vorträgen geben Experten Best-Practice-Beispiele für Safety und Cybersecurity Co-Engineering sowie Lösungskonzepte für offene, adaptive und autonome Systeme im Safety- und Security- Bereich.

Vortragsprogramm 2019

Teilnehmer können sich auf ein vielfältiges Programm freuen, mit Vorträgen von

APSYS – An Airbus Company, AVL List GmbH, Robert Bosch GmbH, DB Netz AG, Ford Werke GmbH, Fraunhofer IESE, Human Reliability Associates Ltd, IABG mbH, INVENSITY GmbH, Siemens Mobility, University of London und Vector Consulting Services.

Das aktuelle Vortragsprogramm finden Sie hier .

Gute Gründe für einen Besuch

Zukunftsweisende Vorträge zu aktuellen Themen

Anwenderbeispiele aus verschiedenen Branchen

Anregender, branchenübergreifender Austausch mit Experten aus namhaften Unternehmen

Exzellente Möglichkeit, sich international mit neuen Partnern zu vernetzen

