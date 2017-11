Merken Gemerkt

20.11.2017

Fachtagung Safety meets Security 2018 Termin

Am 14. März 2018 veranstaltet die Fachzeitschrift HANSER automotive gemeinsam mit dem Fraunhofer IESE in Stuttgart zum dritten Mal die englischsprachige Fachtagung Safety meets Security. Unter dem Titel „Enabling next generation collaborative and highly automated systems“ befasst sich der internationale Branchentreff mit aktuellen Fragen zur inneren und äußeren Sicherheit von eingebetteten Systemen.

Wenn sich geschlossene Systeme öffnen, entstehen neue, hochkomplexe Netzwerke, die Unternehmen vor neue Herausforderungen stellen – insbesondere im Hinblick auf die Sicherheit. Der Trend zum Einsatz cyber-physischer Systeme, also zu einer immer stärkeren Vernetzung und der Integration einer Vielzahl unterschiedlichster Systeme, setzt sich branchenübergreifend in vielen Einsatzszenarien durch.

So finden sich solche kollaborativen Systeme in medizinischen Geräten und Systemen, IT-Verkehrssteuerungs-und IT-Logistiksystemen, Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen, industriellen Prozesssteuerungs-und Automatisierungssystemen sowie Energieversorgungsmanagementsystemen.

Erneut leitet Dr. Daniel Schneider vom Fraunhofer IESE die englischsprachige Fachtagung. Die eintägige Veranstaltung bietet fundiertes Fachwissen sowie einen Überblick über die neuesten Diskussionen zur nächsten Generation von kollaborativen Systemen. Grundlegende Fragen und praktische Anwendungen verschiedener Branchen und Best Practices werden dabei ebenso behandelt wie Anforderungen und regulatorische Richtlinien.

Die Programmschwerpunkte sind:

Best-Practice-Beispiele für Safety und Cybersecurity Co-Engineering

Lösungskonzepte für Herausforderungen von Safety & Security in offenen, adaptiven und autonomen Systemen

Regulatorischer Hintergrund, Trends und Entwicklungen aus Forschung und verschiedenen Industriezweigen

Vortragszusagen liegen unter anderem von AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Bergische Universität Wuppertal, Elektrobit Automotive GmbH, Infineon Technologies AG, Method Park Consulting GmbH, Robert Bosch GmbH, Vector Consulting Services GmbH und Virtual Vehicle Research Center vor.

