17.08.2020

Fachliteratur: Rauschen in der Sensorik Buchtipp

Kurze Einführung für im Labor tätige Ingenieure und Physiker

Das Buch von Rolf Heilmann, Professor für Messtechnik an der Hochschule München, Fakultät für angewandte Naturwissenschaften und Mechatronik, bietet für im Labor tätige Ingenieure und Physiker eine kurze Einführung in das Thema Rauschen, welches in der Messtechnik sehr relevant ist. Basierend auf dem theoretischen Hintergrund kann die digitale Signalverarbeitung für alle Anwender und Lernenden neue Möglichkeiten bieten, Rauschen zu quantifizieren und zu reduzieren. Auch unter diesem Gesichtspunkt ist eine neue, kompakte Darstellung des Gebietes überfällig.

Rauschen in der Sensorik von Rolf Heilmann

1. Aufl. 2020, VIII, 67 S. 32

Abb., 22 Abb. in Farbe.

Softcover

ISBN 978–3–658–29213–3

£ 24,99 | CHF 33,50 | 28,03 € |

30,83 € (A) | 29,99 € (D)

www.springer.com/gp/book/9783658292133