02.11.2017

Fachbuch: Elektromobilität - Hochvolt- und 48-Volt-Systeme

Das Fachbuch „Elektromobilität“ gibt einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten und Ausprägungen aktueller elektrischer Antriebe. Zudem geht es detailliert auf ihre Technik ein und wirft einen Blick in die Zukunft und das Potenzial der Elektroantriebe: So beschäftigt sich das Fachbuch mit den neuen 48-Volt-Systemen.

Mit ihnen sind die Autohersteller in der Lage, die Vorteile des Hybridantriebs zu deutlich geringeren Kosten als mit der Hochvolttechnik in die Autos zu bringen. Zudem geht das Fachbuch auf batterieelektrische Hochvoltantriebe ein, die sich durch verbesserte Batterietechnik und immer effizienter werdende Antriebsstränge nach und nach zu einer ernst zu nehmenden Antriebsalternative entwickeln.

Das Buch behandelt aber nicht nur die Technik und Diagnose der Systeme. Es stellt auch verschiedene Fahrzeugmodelle vor und geht auf die Entwicklungen am Markt ein. Autohäuser erhalten zudem Tipps, wie sie erfolgreich in die Elektromobilität einsteigen können. Hochvoltfahrzeuge bringen grundlegende Veränderungen in das Kfz-Gewerbe – sowohl für die Mitarbeiter in den Werkstätten als auch die Automobilverkäufer.

Die neue Technik ist je nach Antriebsvariante äußerst komplex und führt auf lange Sicht zu weniger Umsatz in den Werkstätten. Gleichzeitig erfordert die Hochvolttechnik der E-Autos neue Beratungskompetenz von den Verkäufern. Sie sind es schließlich, die ergründen müssen, ob ein Elektro- oder Hybridauto zum Fahrprofil ihres Kunden passt. Dafür müssen sie sich gut mit der neuen Antriebstechnik auskennen und im Idealfall selbst schon umfangreiche elektrische Fahrerfahrungen gesammelt haben.

Johannes Müller, Edgar Schmidt, Werner Steber

Elektromobilität

Hochvolt- und 48-Volt-Systeme

ISBN: 978-3-8343-3359-9

1. Auflage 2017

49,80 Euro

Vogel Business Media