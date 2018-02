Merken Gemerkt

31.01.2018

Expertentreff auf der VariantWorld im April 2018 in Leipzig Tagung

Wie man Variantenvielfalt und Produktkomplexität managt und man die damit verbundenen Herausforderungen und Probleme meistert, zeigt nach ihrem Start im vergangenen Jahr die zweite Ausgabe der VariantWorld in Leipzig. Der 2. Expertentreff für Varianten und Komplexität in Software und Systems Engineering findet am 17. und 18. April 2018 in Leipzig statt.

Prof. Dr. Ina Schaefer vom Institut für Softwaretechnik und Fahrzeuginformatik der Technischen Universität Braunschweig leitet erneut diesen praxisnahen Expertentreff für Softwareentwickler und Entscheider, der u.a. in Kooperation mit den Fachzeitschriften HANSER automotive, HANSER Konstruktion, :K, automation sowie OB-JEKTspektrum stattfindet.

Folgende Themen sind Schwerpunkte der Tagung:

Prozesse und Methoden zur Steuerung von Variantenvielfalt und Produktkomplexität

Best Practices und Roll-Out Strategien in der Systementwicklung

Lösungen aus verschiedenen Branchen und Anregungen aus der aktuellen Forschung

Neben Expertenvorträgen gibt es auch interaktive Angebote wie den Lösungsparcours. „In diesem Format greifen wir aktuelle Fragen und Problemstellungen auf. An verschiedenen Stationen werden Lösungsmöglichkeiten dargestellt und besprochen“, erklärt Organisatorin Sylvia Hahn vom Hanser Verlag. Eigene Fragen und Themen können Teilnehmer am ersten Tagungstag außerdem in den „Open Space“ einbringen. Diese werden dann vom Fachbeirat gebündelt, so dass sich am zweiten Tag die Interessierten zu einem Thema finden und miteinander diskutieren können.

Es liegen bereits Vortragszusagen von Continental, EIGNER Engineering Consult, Fraunhofer IESE, FZI For-schungszentrum Informatik, IBM, INVENSITY GmbH, Method Park Consulting GmbH, Method Park Engineering GmbH, Robert Bosch GmbH, SICK AG, Soley GmbH, University of Gothenburg, voelter – ingenieurbüro für soft-waretechnologie vor.

Zur Tagungsleitung und zum Fachbeirat gehören Prof. Dr. Ina Schaefer, Institut für Softwaretechnik und Fahrzeugin-formatik, Universität Braunschweig; Dr. Martin Becker, Fraunhofer IESE; Dr. Sebastian Oster, SICK AG; Dr. Danilo Beuche, pure-systems GmbH und Hanno Menges, Daimler Buses - EvoBus GmbH.

