Merken Gemerkt

Merken

19.12.2018

Excelfore erhält ZF Supplier Award 2018 Auszeichnung

ZF hat Excelfore den ZF Supplier Award 2018 in der Kategorie Digitalisierung verliehen. Vergeben wurden die Preise im Rahmen des ZF Global Supplier Summit, der in diesem Jahr im Zeichen der Digitalisierung stand. ZF vergibt in diesem Jahr zum zweiten Mal den Supplier Award in der Kategorie Digitalisierung.

© Excelfore

Die ZF Supplier Awards 2018 werden an ZF-Lieferanten vergeben, die sich im vergangenen Jahr durch herausragende Leistungen ausgezeichnet haben. Sieben Unternehmen wurden in vier Kategorien für exzellente Leistungen ausgezeichnet: Produktionsmaterial, Nicht-Produktionsmaterial, Innovation und Digitalisierung.

ZF kooperiert mit Excelfore unter anderem bei der Cloud-Plattform eSync, die eine standardisierte Lösung für Over-the-Air-Software-Updates in Fahrzeugen bereitstellt und in der Fehlerdiagnose zum Einsatz kommt. Auch im Bereich von Insassenschutzsystemen arbeiten die Unternehmen zusammen.

Excelfore entwickelt Middleware-Lösungen für intelligente Mobilitätsnetzwerke im Fahrzeug und von Fahrzeug zu Fahrzeug. Excelfore hat das System eSync entwickelt, eine softwarebasierte Plattform für die bidirektionale Kommunikation mit zahlreichen Steuergeräten und Sensoren im Auto, die es ermöglicht, die Software over the Air (OTA) zu aktualisieren und Betriebsdaten für das integrierte Fahrzeugzustands-Management abzurufen. Dies hilft, Rückrufaktionen zu reduzieren, während gleichzeitig Sicherheit und Komfort der Fahrgäste verbessert werden.

ZF und Excelfore gehören zu den fünf Gründungsunternehmen der eSync Alliance, einem offenen Branchenverband, der die Architektur und Schnittstellen des eSync-Systems nutzt, um eine unternehmensübergreifende Plattform für die Bereitstellung einer sicheren Datenpipeline für alle elektronischen Geräte in modernen Fahrzeugen zu schaffen.

zu Excelfore