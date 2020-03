Merken Gemerkt

Merken

19.03.2020

EVBox beliefert Groupe PSA mit Ladestationen Partnerschaft

Die Groupe PSA investiert in großem Umfang in verschiedene Elektrifizierungsprojekte, um ihren Kunden, die elektrisch fahren, eine nahtlose Fahrt zu ermöglichen. Um diese Projekte zu realisieren wurden PSA ENGIE und somit EVBox als einen der Partner ausgewählt, die Ladestationen in ganz Europa bereitstellen werden.

EVBox wird die Groupe PSA mit AC-Ladestationen (kundenspezifische EVBox Elvi-Ladestationen) beliefern, die den Installationspartnern und Händlern von PSA zur Verfügung stehen werden:

EVBox wird Zehntausende von AC-Ladestationen bereitstellen.

Everon wird die Cloud-basierte Plattform für die Verwaltung der Ladestationen bereitstellen

Seit 2019 hat EVBox den größten Teil des europäischen Händlernetzes von PSA, das mehr als 26 Länder abdeckt, ausgestattet.

Mehr zu Evbox

Mehr zu den verschiedenen Elektrifizierungsprojekte der Groupe PSA