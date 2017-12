Merken Gemerkt

19.12.2017

EU-Forschungsprojekt interACT: HELLA entwickelt Lichtmodule für die Kommunikation Forschungsprojekt

Im Rahmen des EU-geförderten internationalen Forschungsprojekt interACT, das im Mai 2017 startete, erforscht der Licht- und Elektronikexperte HELLA gemeinsam mit Projektpartnern innerhalb der nächsten drei Jahre, wie die Kommunikation zwischen automatisierten Fahrzeugen und nicht-automatisierten Verkehrsteilnehmern wie Fußgängern, Radfahrern und weiteren Fahrzeugführern aussehen könnte. Der Fokus liegt hierbei zunächst auf Pkw im urbanen Umfeld.

Bevor Fußgänger vor einem Auto die Straße überqueren, suchen sie in der Regel Blickkontakt mit dem Fahrer. In Zukunft könnte dies anders aussehen. Denn wenn vollautomatisierte Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, liest der Fahrer zu dem Zeitpunkt vielleicht seine Mails. Deshalb kommt dem Licht bei der Kommunikation zwischen Mensch und Fahrzeug eine besondere Bedeutung zu.

„Doch die heutigen vorhandenen Lichtsysteme im und am Fahrzeug reichen längst nicht aus, um Blickkontakt, Gesten und Sprache adäquat zu ersetzen“, sagt Dr. Michael Kleinkes, Leiter der Entwicklung Lichttechnik bei HELLA. „Wir forschen und entwickeln im Rahmen des Projektes deshalb ein System, das dies zuverlässig leisten kann.“ Die Entwickler definieren dafür zunächst, in welchen Situationen eine Kommunikation notwendig ist. Anschließend erforschen sie eine Methode, wie diese am besten erfolgen kann – ob mithilfe von Projektionen, Symbolen oder Farben. „Die Kommunikation soll schließlich nicht nur nachts, sondern auch tagsüber funktionieren“, erklärt Kleinkes. „Darüber hinaus soll sie eindeutig und intuitiv sein sowie international funktionieren.“ Anschließend baut HELLA einen Prototyp auf und integriert die Lichtmodule in einem Fahrzeug. Damit dies möglich ist, decken die Partner im Projekt die gesamte Wertschöpfungskette ab.



Projektionen, Symbolen oder Farben könnten zur Kommunikation zwischen automatisierten Fahrzeugen und anderen Verkehrsteilnehmern genutzt werden. (Foto: HELLA)

