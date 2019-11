Merken Gemerkt

Merken

14.11.2019

ETAS und BlackBerry QNX entwickeln AUTOSAR-Adaptive-Softwareplattform Kooperation

ETAS und BlackBerry QNX arbeiten künftig gemeinsam an der Entwicklung und Vermarktung einer sicherheitskritischen Plattform für vernetzte und autonome Fahrzeuge. Beide Unternehmen entwickeln und vertreiben eine Softwareplattform und zugehörige Tools für Fahrzeugcomputer und Domänencontroller auf Basis des AUTOSAR-Adaptive-Standards.

© ETAS/BlackBerry

Die gemeinsame Lösung kombiniert das POSIX-konforme, sicherheitszertifizierte Echtzeit-Betriebssystem und den Hypervisor von BlackBerrry QNX mit ETAS Know-how rund um funktionale Sicherheit und Basissoftware auf Grundlage des AUTOSAR-Adaptive-Standards. Sie bietet eine sichere Grundlage für die Entwicklung Mikroprozessor-basierter Fahrzeugcomputer und Domänensteuergeräte. Die Lösung entspricht dem ISO 26262:2018 Standard, der den Einsatz in Systemen bis einschließlich ASIL-D ermöglicht. Die Zusammenarbeit hat darüber hinaus das Ziel, Kunden bei der Arbeit mit der integrierten Lösung zu unterstützen.

Fahrzeugcomputer bilden eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die nächste Generation automobiler E/E-Architekturen und koordinieren Steuergeräte, die bislang dezentral organisiert waren. Diese Entwicklung führt zu einer Trennung von Software und Hardware und verlangt die Fähigkeit, Software aus verschiedenen Quellen und Anwendungsbereichen zu integrieren. ETAS und BlackBerry QNX schaffen die Grundlage für Anwendungen in den Bereichen Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), Vehicle to Everything Communication (V2X), Multimedia und Over-the-Air (OTA) Updates.

Als Automobilzulieferer unterstützt Bosch diese Zusammenarbeit Die 1994 gegründete ETAS GmbH ist eine hundert¬prozentige Tochtergesellschaft der Bosch-Gruppe.

weitere Informationen