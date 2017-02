Merken Gemerkt

20.02.2017

ETAS übernimmt Security-Spezialisten

ETAS plant die Übernahme von TrustPoint Innovation Technologies, Ltd. mit Sitz in Waterloo in der kanadischen Provinz Ontario. Das Unternehmen verfügt über technische Kompetenz im Bereich Elliptic Curve Cryptography (ECC).

Sherry Shannon-Vanstone, President und CEO von TrustPoint Innovation Technologies, Ltd., und David MacFarlane, Managing Director ETAS Embedded Systems Canada Inc., nach der Vertragsunterzeichnung. © Etas

Zudem ist TrustPoint Innovation Technologies auf die Entwicklung von Berechtigungsmanagementlösungen im Rahmen von Public-Key-Infrastrukturen spezialisiert und bietet innovative Werkzeuge zur Entwicklung von Verschlüsselungssoftware (mSecure), einen kompatiblen Managed Certificate Service (mCA) sowie ein Sicherheitsprotokoll für sichere V2X-Kommunikation. Auch für kleine eingebettete Geräte mit stark begrenzten Ressourcen, wie CPU-Leistung, Speicher, Batterielebensdauer oder Bandbreite, können mit den Trustpoint-Lösungen kleine und effiziente digitale Zertifikate bereitgestellt werden. Das akquirierte Unternehmen wird in die ETAS Embedded Systems Canada Inc. integriert, die gemeinsam mit der ETAS-Tochtergesellschaft ESCRYPT GmbH auf Sicherheitslösungen in Embedded Systemen spezialisiert ist.

