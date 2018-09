Merken Gemerkt

07.09.2018

ETAS Connections im Oktober 2018 in Stuttgart Tagung

Am 22. und 23. Oktober 2018 findet die ETAS Connections 2018 in Stuttgart statt. Bei dem jährlichen Event treffen sich Experten, um über Zukunftsthemen der Automobilindustrie zu diskutieren. Im Fokus steht dieses Jahr das Thema „Was sind die Herausforderungen in der Entwicklung von autonom fahrenden Systemen?“

Eines der Themen ist das autonome Fahren. Doch kann autonomes Fahren auch bei der Vision des unfallfreien Fahrens helfen? Wie ist der Stand der Technik und wo liegen die Grenzen? Was sind die Herausforderungen? Was ist bereits heute möglich? Diese Fragen werden auf der ETAS Connections 2018 diskutiert.

Ausgewählte Themen:

Simulationsbasierte Entwicklung

Datenorientierte Entwicklung

Methoden und Tools für die Software-Entwicklung von Level 2- bis 5-Systemen

Adaptive AUTOSAR

Software-Plattformen für autonomes Fahren

Künstliche Intelligenz in autonomen Fahrzeugen

Funktionale Sicherheit und SOTIF (Safety of the Intended Functionality)

Security als Schlüssel zur digitalen Transformation

Auch in diesem Jahr wird Prof. Dr.-Ing. Hans-Christian Reuss, Leiter des Lehrstuhls für Kraftfahrzeugmechatronik an der Universität Stuttgart und Mitglied des Vorstands des Forschungsinstituts für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), durch die Veranstaltung führen.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Registrierung ist noch möglich.

