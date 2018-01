Merken Gemerkt

Merken

29.01.2018

Escrypt wird Anbieter ganzheitlicher IoT-Security Strategie

Als Systemhaus für Cybersecurity-Lösungen baut Escrypt sein Geschäftsfeld strategisch aus. Das zur Bosch-Gruppe gehörende Unternehmen erweitert sein Portfolio als Anbieter holistischer IoT-Sicherheit für Smart Mobility, Smart City und Smart Factory. Eingebettete Systeme, Infrastruktur, Lifecycle, Organisation und Prozesse werden zu integrativen Bestandteilen von Sicherheitskonzepten im Internet der Dinge.

© Escrypt

Bereits im Frühjahr 2017 konsolidierte das Unternehmen durch Übernahme der kanadischen TrustPoint Innovation Technologies seine Smart City-Kompetenzen und seine Präsenz im nordamerikanischen Markt. Nun verstärkt sich Escrypt um eine Reihe von Einsatzgruppen, die bereits bei der Konzernmutter Bosch für Cybersecurity-Services verantwortlich zeichneten.

Mit einem CERT (Computer Emergency Response Team), SIEM (Security Incident & Event Management.), Vulnerability Management und Pentesting, Malware und Protection Services, dem Cyber Defense Center sowie einem PSIRT (Product Security Incident & Response Team) erweitert Escrypt die vorhandene IoT-Expertise um das Know How eines Enterprise Security-Dienstleisters in einem innovationsgetriebenen Technologieumfeld. Das Unternehmen bietet seinen Kunden damit zusätzliche Backend-Services, die IoT-Anwendungen im laufenden Betrieb dauerhaft absichern, und begleitet den Aufbau von Security-Organisation, Security-Prozesse und Security-Governance.

Das erweiterte Portfolio beinhaltet vorbeugendes Vulnerability Management, Risiko & Gefahren-Analysen und Penetration Tests von IT-Systemen, Anwendungen und Produkten. Mittels Echtzeitanalyse großer Datenmengen werden Anomalien und Angriffe rasch erkannt, Incident und Emergency Response Teams stehen bereit, um unmittelbare Abwehrmaßnahmen einzuleiten. Bereits heute sichert Escrypt auf diese Weise IT-seitig Vermögenswerte, Produkte und den laufenden Betrieb für die Bosch-Gruppe ganzheitlich ab.

Unterdessen werden die Grenzen zwischen Smart Mobility, Smart City und Smart Factory mit zunehmender Vernetzung mehr und mehr verschwimmen. Beim vernetzten Fahren beispielsweise werden Automotive und Smart City Security nahtlos ineinandergreifen müssen. Zudem ist ganzheitliche Security über den gesamten Lebenszyklus von IoT-Awendungen hinweg zwingende Voraussetzung für erfolgreiche Geschäftsmodelle im Internet der Dinge.

zi Escrypt