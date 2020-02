Merken Gemerkt

27.02.2020

ESCRYPT und NTT Security schließen Partnerschaft Cyberschutz

Die Security Division von NTT, ein IT-Technologie und Service Provider, und der Automotive-Security-Spezialist ESCRYPT stellen künftig gemeinsam Lösungen zur Verfügung, die für den Cyberschutz von Fahrzeugflotten im Betrieb sorgen. Die Produkte schirmen alle IT- und Telekommunikationssysteme rund um das vernetzte Fahrzeug vor Attacken ab.

© Escrypt

ESCRYPT ist ein Entwickler von Fahrzeug-Security-Lösungen. Mit einem Portfolio an Sicherheitssoftware bietet das Unternehmen bereits Lösungen zur Angriffserkennung und -abwehr für Fahrzeuge an. Doch Automobilhersteller und Flottenbetreiber benötigen solche Schutzsysteme nicht nur im Fahrzeug, sondern auch im Mobilfunknetz und in ihrem Backend. Deshalb ist es erforderlich, alle IT- und Telekommunikationssysteme rund um das vernetzte Fahrzeug während der gesamten Betriebsdauer auf Auffälligkeiten zu überwachen und vor Attacken abzuschirmen. Um die wachsende Anzahl vernetzter Fahrzeuge wirksam zu schützen, sind somit zusätzliche IT-Infrastrukturen und -Prozesse erforderlich.

„Klassische IT-Sicherheitslösungen lassen sich jedoch nicht 1:1 auf den Anwendungsfall ‚vernetztes Fahrzeug´ übertragen. Für die speziellen Security-Anforderungen der Automobilindustrie, zum Beispiel im Hinblick auf Safety, Gesetzesvorgaben und Regularien, braucht es ein tiefgreifendes Automotive-Know-how. Genau dies bringt ESCRYPT mit in die Kooperation ein“, erläutert Holger Breuing, Leiter Strategie und Portfoliomanagement der ESCRYPT. „Gemeinsam mit der Security Division von NTT Ltd. bieten wir den Automobilherstellern und Flottenbetreibern Security-Operations-Services und -Lösungen an, die maßgeschneidert sind auf die speziellen Anforderungen dieser Industrie.“

