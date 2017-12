Merken Gemerkt

29.12.2017

Erweiterung der Geschäftsführung von AutoVision Personalie

Bei der AutoVision GmbH, die zum Januar 2018 in Volkswagen Group Services GmbH umbenannt wird, verstärkt Hartmut Rickel (52) jetzt als neues Mitglied die Geschäftsführung um Sebastian Krapoth (Sprecher) und Jürgen Klöpffer.

Hartmut Rickel © Volkswagen AG

Rickel ist diplomierter Wirtschaftsingenieur und seit 26 Jahren im Volkswagen Konzern tätig. Nach mehreren Funktionen im Controlling bei Volkswagen in Wolfsburg und im Controlling von Škoda leitete er seit 2009 die Vertriebssteuerung der Marke Volkswagen. Rickel wird in seiner neuen Funktion direkt an den Personalvorstand des Volkswagen Konzerns, Dr. Karlheinz Blessing, berichten.

