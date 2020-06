Merken Gemerkt

Merken

17.06.2020

Erstes digitales Rutronik Forum @ SENSOR+TEST Online-Event

Die virtuellen Tore des ersten Digital Rutronik Forum @ SENSOR+TEST öffnen sich am 23. Juni 2020 ab 10.00 Uhr MESZ. Geplant sind an diesem Tag fünf englischsprachige Sessions mit führenden Herstellern für IoT-Anwendungen.

Jeweils zur vollen Stunde präsentieren diese in einer Live-Übertragung ihre neuesten Produkte und Demos.

10:00 Uhr Bosch Sensortec: Quality, performance & prolonged availability – The Bosch Sensortec Longevity Program for MEMS motion and barometric pressure sensors

Quality, performance & prolonged availability – The Bosch Sensortec Longevity Program for MEMS motion and barometric pressure sensors 11:00 Uhr Infineon: IoT Predictive Maintenance solution by Infineon

IoT Predictive Maintenance solution by Infineon 14:00 Uhr NJRC: A virtual walk thru NJRC‘s competitive Analog & Sensor portfolio

A virtual walk thru NJRC‘s competitive Analog & Sensor portfolio 15:00 Uhr ST: ST Sensor Solutions for Condition Monitoring and Predictive Maintenance

ST Sensor Solutions for Condition Monitoring and Predictive Maintenance 16:00 Uhr Melexis: Melexis launches new 3D magnetic sensor for automotive and industrial applications

Die Zuschauer haben die Möglichkeiten im Chat Fragen zu stellen, die die Hersteller in der jeweils anschließenden Q&A-Runde beantworten.

Markus Balke, Senior Manager Product Marketing Analog & Sensors bei Rutronik agiert als Gastgeber des Forums: „Aufgrund der aktuellen Situation stellt das Jahr 2020 die Elektronikindustrie vor große Herausforderungen. Viele Einschränkungen im privaten und beruflichen Umfeld erschweren das Business as usual und wir müssen überall kreative und innovative Lösungen finden, um den Motor am Laufen zu halten. Vor diesem Hintergrund hat sich Rutronik dazu entschlossen, das 1. Digital Rutronik Forum @ SENSOR+TEST zu veranstalten und lädt Besucher aus aller Welt herzlich ein. Sie erhalten einen Einblick in aktuelle IoT-Lösungen von führenden Elektronik-Experten, die sich am 23. Juni im virtuellen Raum zum fachlichen Austausch treffen.“



Die Registrierung für die Teilnehmer erfolgt unter www.rutronik.com/rutronikforum . Hier finden Interessenten zudem weitere Informationen zum Forum und Rutroniks SMART-Kampagne.