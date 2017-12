Merken Gemerkt

06.12.2017

Eröffnung des Mercedes-Benz Research & Development Centers in Tel Aviv Forschung & Entwicklung

Mit der Eröffnung des Mercedes-Benz Research & Development Centers in Tel Aviv baut Daimler sein globales Forschungsnetzwerk mit spezialisierten Kompetenzcentern aus. Entwicklungsschwerpunkt des neuen R&D-Centers in Tel Aviv sollen digitale Fahrzeug- und Mobilitätsdienste sein, laut Mercedes-Benz eine der Kernkompetenzen der Startup-Nation Israel.

Rund 25 Fachleute werden im neuen Digital Hub in Tel Aviv ab 2018 an der weltweiten Entwicklung neuer Mobilitätsdienste mitarbeiten. Im Rahmen von Pilotprojekten sollen beispielsweise neue Kommunikationsschnittstellen zwischen Fahrer und Fahrzeug entwickelt und getestet werden. Darüber hinaus wird ein Netzwerk mit lokalen Partnern, Universitäten und Hightech-Unternehmen aufgebaut, um in Zusammenarbeit mit der israelischen Startup-Community verschiedene Technologien für das vernetzte Fahrzeug, wie beispielsweise biometrische Authentifizierung und Navigation, zu entwickeln.

Zusammen mit dem IT-Bereich der Daimler AG hat MBRD Tel Aviv in den ersten Monaten eine Partnerschaft mit dem Accelerator-Programm „The Bridge“ geschlossen, um so früh wie mögliche neue Trends und Entwicklungen zu erkennen und für den Automotive-Bereich umzusetzen. Nach der Analyse von 150 Startup-Unternehmen und über 60 persönlichen Gesprächen in Tel Aviv wurden 11 Startups für zukünftige Kooperationen und Pilotprojekte ausgewählt. Ein Beispiel ist die neue EQ Ready App. In weniger als fünf Monaten wurde sie zusammen mit einem der Startups (Anagog) entwickelt und dieses Jahr auf der IAA in Frankfurt präsentiert.

Ein weiterer Beleg für die erfolgreiche Zusammenarbeit in Israel ist das Joint Venture, das im September zwischen Mercedes-Benz Vans und dem Startup Via geschlossen wurde. Daimler Mobility Services hat sich ebenfalls als strategischer Investor an Via beteiligt. Via entwickelt skalierbare On-Demand-Mitfahr-Lösungen. Der "Via-Algorithmus" ermöglicht ein dynamisches Massentransportsystem, mit dem das Verkehrsaufkommen in Ballungsräumen reduziert werden kann. Im Zuge der Kooperation investiert Mercedes-Benz Vans 50 Millionen US-Dollar in das neue Joint Venture.

Entwicklungsschwerpunkt im des neuen R&D-Centers in Tel Aviv werden digitale Fahrzeug- und Mobilitätsdienste sein. © Daimler

