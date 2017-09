Merken Gemerkt

Merken

06.09.2017

Ernst & Young: Analyse des Neuwagenmarktes vom August 2017

Ernst & Young (EY) haben den deutschen Neuwagenmarkt und die aktuelle Lage auf dem Automobilmarkt analysiert. Entgegen dem allgemeinen Wachstumskurs zeigen die Diesel-Verkäufe eine rückläufige Entwicklung.

Die Neuzulassungen sind im August um 3,5 Prozent gestiegen. Als Prognose für das Gesamtjahr 2017 gibt EY einen Anstieg um drei Prozent vor. Der Absatz von Diesel-Fahrzeugen fiel im August um knapp 14 Prozent. Diesel-Marktanteil war auch in Frankreich und Spanien stark rückläufig.

Peter Fuß, Partner bei EY: „Der deutsche Neuwagenmarkt ist weiter in guter Form: Dank der guten Konjunkturentwicklung, des anhaltenden Aufschwungs auf dem Arbeitsmarkt und zuletzt deutlich gestiegener Rabatte stieg auch im August die Zahl der Pkw-Neuzulassungen – um 3,5 Prozent auf den höchsten Stand seit acht Jahren. Insgesamt wird der Absatz von neuen Pkw in diesem Jahr nach EY-Prognose voraussichtlich um knapp drei Prozent auf gut 3,4 Millionen zulegen – nachdem er im Vorjahr noch um 4,5 Prozent gewachsen war.

Die Diesel-Neuwagen verlieren Marktanteile Grafik: © Ernst & Young

Auch in anderen europäischen Märkten ging es im August aufwärts: In Frankreich zogen die Neuwagenverkäufe um 9,4 Prozent an, in Spanien um 13,0 Prozent und in Italien sogar um 15,7 Prozent – der Aufschwung auf dem europäischen Neuwagenmarkt scheint damit im August nach einem eher schwachen Juli wieder kräftig an Kraft gewonnen zu haben.

Diesel-Neuwagen verlieren Marktanteile

Die anhaltende Diskussion über den zu hohen Schadstoffausstoß von Diesel-Pkw und etwaige Fahrverbote hinterlassen Spuren in der Neuzulassungsstatistik: Wie in den Vormonaten verkauften sich auch im August Diesel-Modelle deutlich schlechter als Benziner: Während die Neuzulassungen von Benzinern im August um 15,0 Prozent zulegten, schrumpfte die Zahl neu zugelassener Diesel-Fahrzeuge um 13,8 Prozent. Im August entschieden sich nur noch 37,7 Prozent aller Neuwagenkäufer dafür – vor einem Jahr waren es noch 45,3 Prozent. Der Marktanteil sank damit um 7,6 Prozentpunkte – der stärkste Rückgang seit dem Jahr 2009.

Noch stärkere Einbußen als in Deutschland waren beim Diesel-Absatz in Spanien zu verzeichnen: Dort sank der Marktanteil um 8,9 Prozentpunkte. In Frankreich ging der Marktanteil im August um 3,9 Prozentpunkte zurück, in Italien hingegen nur um 1,3 Prozent.

Im bisherigen Jahresverlauf sank der Absatz von Diesel-Neuwagen um zehn Prozent. Vorläufig muss sich die Industrie laut EY auf einen weiteren Rückgang des Diesel-Marktanteils einrichten – vor allem im Kleinwagen- und Kompaktseg-ment, da hier die aufwändigen zusätzlichen technischen Maßnahmen zur Abgas-reinigung besonders stark ins Gewicht fallen und die Fahrzeuge erheblich verteuern werden.

Volkswagenkonzern verliert Marktanteile

Während Daimler und BMW mit jeweils sieben Prozent überdurchschnittlich stark zulegen konnten, verlor der Volkswagenkonzern laut EY im August weiter Markt-anteile: Der Gesamtabsatz sank um drei Prozent – bei der Kernmarke Volkswagen sogar um elf Prozent –, der Marktanteil ging von 37,1 auf 34,9 Prozent zurück. Daimler und BMW konnten auf Konzernebene – also einschließlich Smart bzw. Mini – ihren jeweiligen Marktanteil hingegen leicht von 11,1 auf 11,5 Prozent (Daimler) bzw. von 8,3 auf 8,6 Prozent (BMW) erhöhen.

weitere Informationen