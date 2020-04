Merken Gemerkt

Merken

28.04.2020

Erfolgreiches virtuelles Chapter Event zu sicheren elektronischen Architekturen von The Autonomous" Autonomes Fahren

Rund 180 Teilnehmer versammelten sich im April bei dem ersten Chapter Event zu sicheren elektronischen Architekturen von The Autonomous, der globalen Gemeinschaft, die die Zukunft der sicheren autonomen Mobilität gestaltet. Auf der Veranstaltung präsentierten renommierte Redner von BMW, NVIDIA, Intel / Mobileye, Edge Case Research, TTTech und dem KTH Royal Institute of Technology Stockholm.

Die Hauptfragen dieses ersten Chapter Events lauteten: „Wie können wir sichere elektronische Architekturen entwickeln?“ und "Welche Anforderungen an automatisierte Bewegungsbahnen (Trajektorien) von Fahrzeugen sind erforderlich?". Die Teilnehmer brachten Fragen und Ideen in die Diskussion ein und beteiligten sich durch fachlichen Input zu Schlüsselthemen.

„Wir sind überwältigt von den positiven Rückmeldungen zu diesem ersten Chapter Event“, sagt Ricky Hudi, Vorsitzender von The Autonomous. „Wir sehen in der Branche den klaren Wunsch, sich zu unterschiedlichen Ansätzen und grundlegenden Fragen auszutauschen. Aus diesem Grund haben wir The Autonomous als Wissensökosystem eingerichtet, das allen Branchenteilnehmern zugänglich ist und die Grundlage für das sichere autonome Fahren der Zukunft bildet.“

© The Autonomous

Themen des ersten Teils

Im ersten Teil sprach Ricardo Mariani, Vice President Industry Safety bei NVIDIA, darüber, wie mit künstlicher Intelligenz (AI) sichere autonome Fahrsysteme (ADS) entwickelt werden können. Simon Fürst, Principal Expert Autonomous Driving Technologies bei BMW Group, gab Einblicke in die Sichtweise von BMW, wie sichere System- und Softwarearchitekturen erstellt werden können. Martin Törngren, Professor für Embedded Control Systems am KTH Royal Institute of Technology, legte seinen Schwerpunkt auf die Entwicklung, Überprüfung und Validierung automatisierter Fahrsysteme.

Themen des zweiten Teils

Im zweiten Teil sprach Jack Weast, Senior Principal Engineer bei Intel und Vice President für Automated Vehicle Standards bei Mobileye, über Modelle, Metriken und Annahmen zur Sicherheit. Wilfried Steiner, Direktor der TTTech Labs bei TTTech, erörterte die wichtigsten Anforderungen an sichere Trajektorien. Philip Koopman, Mitbegründer und CTO von Edge Case Research, sprach in seinem Vortrag zu autonomen Trajektorien über „Newtonsche Mechanik gegen die reale Welt“. Rückblickend sagte Phil Koopman: „Ich schätze den offenen, branchenweiten Ansatz sehr und freue mich, The Autonomous auch in Zukunft zu unterstützen.“

Im Jahr 2020 werden insgesamt vier Chapter Events spezifische Probleme beim sicheren autonomen Fahren angehen. Nach der jüngsten Veranstaltung zu Sicherheit & Architektur folgen die Chapter Events zu Sicherheit & Security, Sicherheit & AI sowie Sicherheit & Regulierung.

Die Ergebnisse der Chapter Events werden zum The Autonomous-Report beitragen, der im Frühjahr 2021 auf der „The Autonomous“-Veranstaltung in Wien vorgestellt wird. Die Registrierung für diese Veranstaltung ist bald unter www.the-autonomous.com möglich.

Rückblick und visuelle Eindrücke des ersten Chapter Events Safety & Architecture (YouTube)