Merken Gemerkt

Merken

13.02.2020

Elmos und Cemm Thome treten der ISELED-Allianz bei Fahrzeugbeleuchtung

Die Unternehmen Elmos und Cemm Thome treten der ISELED-Allianz bei, um mit ihren Technologien und Expertisen rund um LED-Beleuchtungen das ISELED-Ökosystem zu erweitern. Damit hat sich die Zahl der Allianz-Mitglieder auf nunmehr 30 Firmen bzw. Institutionen erhöht. Mittlerweile wird die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt, um ISELED als Standardlösung zu etablieren.

© ISELED

Elmos entwickelt Halbleiter und Sensoren, die primär für den Einsatz in der Automobilindustrie vorgesehen sind. Die Komponenten kommunizieren, messen, regeln und steuern in Safety-, Komfort-, Antriebsstrang- und Netzwerk-Funktionen. Elmos hat seinen Firmensitz in Dortmund. Ein aktuelles Produkt im Bereich Beleuchtung ist der E522.95. Der Mehrkanal-LED-Controller für externe Beleuchtung verfügt über Netzwerk-Schnittstellen und kann direkt mit der Body Control Unit über das interne Fahrzeug-Netzwerk verbunden werden – damit kann auf lokale Licht-Steuereinheiten verzichtet werden.

Cemm Thome ist Teil der Amphenol Corporation. Amphenol gehört zu den größten Steckerverbinder-Herstellern weltweit mit über 70.000 Mitarbeitern. Cemm Thome produziert Produkte für die automobile Außen- und Innenbeleuchtung. Zum Produktportfolio gehören automobile LED-Beleuchtungssysteme für Ambiente und Funktionsbeleuchtung sowie Steckverbinder und konfektionierte Kabelsätze für den Außenbereich.

Die Allianz

Die ISELED-Allianz ist ein offener Industrieverbund mit dem Ziel, eine komplette Systemlösung für innovative Beleuchtungen im Automobil - auf Basis der ISELED-Technologie aufzubauen. Mittlerweile sind ISELED-Produkte von mehreren Herstellen verfügbar, dazu auch ein komplettes Demo-Kit. Von anfänglich fünf Mitgliedern im Herbst 2016 - als ISELED vorgestellt wurde, hat sich die Zahl der Allianz-Mitglieder auf nunmehr 30 Firmen bzw. Institutionen erhöht. Es wird mittlerweile die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt, um ISELED als Standardlösung zu etablieren.

Mit der Erweiterung des ursprünglichen ISELED-Protokolls durch das neue ILaS Bus-Konzept (ISELED Light and Sensor Network) werden sich die Anwendungen für ISELED signifikant erweitern. Mit dem erweiterten Protokoll (ILaS) können künftig nicht nur LED-Elemente, sondern auch andere Komponenten wie Matrix-LED-Leuchten, Sensoren und Aktoren in hoher Zahl über eine Zweidrahtleitung angesteuert werden.

weitere Informationen über ISELED

zu Elmos

zu Cemm Thome