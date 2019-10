Merken Gemerkt

Elektronik-Tagungen im November Verpassen Sie nicht die Anmeldung!

Im November finden drei wichtige Fachtagungen der HANSER automotive statt: Die Elektronik-Tagungen safetronic, die SAFETYmeetsSECURITY und automotive networks.

Ein Großteil der Innovationen in der Automobilindustrie hat direkten oder indirekten Einfluss auf sicherheitsrelevante elektronische Systeme. Die steigende Zahl der Assistenzfunktionen, die wachsende Vernetzung und die Vision des autonomen Fahrens stellen Fahrzeugentwickler vor immer neue Herausforderungen.

Im November veranstaltet die Fachzeitschrift HANSER automotive gleich drei wichtige Fachtagungen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Die seit vielen Jahren bewährten internationalen Branchentreffs berichten über aktuelle Herausforderungen und bieten einen Erfahrungsaustausch zwischen Experten und Industrie.

Funktionale Sicherheit im Automobil

Experten berichten auf der zweisprachigen safetronic (mit Simultanübersetzung Deutsch/Englisch) über Erfahrungen und Best Practices zur ISO 26262, SOTIF sowie Safety in Innovationsfeldern. Freuen Sie sich auf einen Live-TED und eine Podiumsdiskussion zu „Integrierte Absicherung von vernetzten Fahrzeugen“ unter Moderation von apl. Prof. Dr. habil. Mario Trapp (Fraunhofer ESK).



Enabling next generation collaborative and highly automated systems

Direkt im Anschluss an die Fachtagung safetronic.2019 findet am selben Ort die englischsprachige Fachtagung Safety meets Security statt. Der internationale Branchentreff in Stuttgart-Fellbach befasst sich erneut mit aktuellen Fragen zur inneren und äußeren Sicherheit von Eingebetteten Systemen.



Bei einem Besuch von beiden Veranstaltungen profitieren Sie von einem attraktiven Kombi-Angebot mit 15% Rabatt!

E/E architecture and IVN technologies

Auf der englischsprachigen Fachtagung Automotive Networks diskutieren Vertreter der Automobilbranche umfassend über die Anforderungen und Trends der Vernetzung im Fahrzeug. Die Veranstaltung bietet einen Überblick zu zukünftigen E/E-Architekturen und den Vernetzungstechnologien. Dazu gehören Automotive Ethernet, CAN und SerDes, die die Herausforderung autonomes Fahren und die steigenden Sicherheitsanforderungen abbilden müssen.



