14.01.2019

Elektromobilität für Pedelecs und Automobile Nachbericht CES 2019

Auf der CES zeigte MAHLE ein Mobilitätskonzept, das entlang der Bedürfnisse von Stadtbewohnern entwickelt wurde, ein Konzept für das intelligente Lademanagement von E-Fahrzeugen sowie neue Pedelec-Antriebssysteme.

Das Mobilitätskonzept MEET steht für MAHLE Efficient Electric Transport und vereint eine Vielzahl an MAHLE Technologien: Das 48-V-Fahrzeugkonzept verfügt über eine dynamische Antriebseinheit mit integrierter Leistungselektronik, ein Thermomanagement, das die Energie im Fahrzeug effizient nutzt und damit u.a. seine Reichweite erhöht sowie über ein Interface, mit dem sich Fahrzeug-Funktionen intuitiv steuern lassen.

Intelligent Laden

Mit dem Corporate Start-up „chargeBIG“ lieferte MAHLE einen Ansatz zum intelligenten Lademanagement von E-Fahrzeugen. Das Konzept zielt auf eine Ladeinfrakstruktur ab, mit der möglichst viele Fahrzeuge möglichst effizient und so schnell wie nötig geladen werden. chargeBIG stellt dazu eine kostengünstige Ladeinfrastruktur bereit – mit vielen Ladepunkten an einer Stelle und vor allem überall dort, wo Fahrzeuge für mehrere Stunden abgestellt werden, etwa in Parkhäusern an Arbeitsstätten, an Flughäfen oder in Tiefgaragen von Wohnhäusern.

Das intelligente Lastmanagement verteilt dazu die zur Verfügung stehende Leistung auf die zu ladenden Fahrzeuge. chargeBIG nutzt bestehende Netzanschlüsse und sorgt damit für Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Installation. Durch diesen Ansatz lässt sich laut Unternehmen gegenüber bestehenden Ladelösungen die dreifache Anzahl an batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen aufladen.

Pedelec-Antriebe

Premiere auf der CES 2019 hatten die Pedelec-Antriebssysteme von MAHLE, die neu im Portfolio des Unternehmens sind. Die Besonderheit der Antriebe ist die Verwendung von kompakten und leichten Hinterradnabenmotoren, Batterien, Motorsteuerung sowie weiteren Pedelec-Komponenten. Diese lassen sich unauffällig in das Pedelec integrieren und sind damit für den Einsatz in leichten Rennrädern, Gravel- oder Stadtfahrrädern geeignet. Eine ganzheitliche Connectivity-Lösung, also mobile und webbasierte Apps, ergänzt die Hardware.

