26.09.2017

Elektromobilität: Bosch unterstützt Start-up Nikola

Das Start-up Nikola Motors aus Salt Lake City plant, bis 2021 Elektro-Schwerlaster mit Wasserstoffantrieb auf den Markt zu bringen. Die Stromer sind mit über 1.000 PS und gut 2.700 Nm Drehmoment fast doppelt so leistungsstark wie bisherige Sattelschlepper. Kernstück der Lkws ist ein E-Antrieb, den Nikola Motors gemeinsam mit Bosch entwickelt.

Bosch hat jahrelange Erfahrung in der Produktion von Elektromotoren, Achsantrieben und in der Leistungselektronik. Dieses Wissen unterstützt Nikola Motors bei dem Plan, seine beiden E-Truck-Modelle bis 2021 an den Start zu bringen.

Die skalierbare, modulare eAchse von Bosch vereint Motor, Antriebselektronik und Getriebe in einer kompakten Einheit. Damit eignet sie sich für Fahrzeuge aller Art, vom kleinen Pkw bis hin zum leichten Nutzfahrzeug. Nikola Motors und Bosch nutzen diese Expertise nun, um die nach eigenen Angaben weltweit erste eAchse für Nutzfahrzeuge mit Doppelantrieb (in diesem Fall für einen Langstrecken-Lkw) zu entwickeln. Dabei kommen Boschs Elektromaschinentechnik für Nutzfahrzeuge sowie SMG-Antriebe (separater Motor-Generator) zum Einsatz.

Mit Brennstoffzellen-System

Die eAchse wird mit einem Brennstoffzellen-System kombiniert, das die beiden Partner ebenfalls gemeinsam entwickeln. Auch die gesamte Fahrzeugsteuerung der Trucks soll auf der Basis der Soft- und Hardware von Bosch entwickelt werden. Die Zusammenarbeit von Bosch und Nikola Motors umfasst zudem das gesamte Antriebssystem sowie das Sicherheitskonzept und die Fahrzeugelektronik.

Bosch und Nikola Motors setzen Trucks mit Brennstoffzelle und elektrischer Achse unter Strom; Foto: Nikola Motor Company

Produktdokumentation der Nikola Trucks

