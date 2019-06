Merken Gemerkt

12.06.2019

Elektrofahrzeug Volkswagen ID.R fährt Rekordzeit auf dem Nürburgring eMobility

Der Volkswagen ID.R hat einen neuen Elektrorekord auf dem Nürburgring erzielt. In 6:05,336 Minuten umrundete der von zwei E-Motoren angetriebene ID.R die 20,8 Kilometer lange Nürburgring-Nordschleife – laut Volkswagen schneller als jedes Elektrofahrzeug zuvor.

© Volkswagen

Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 206,96 Stundenkilometern zeigt der ID.R die hohe Leistungsfähigkeit des Elektroantriebs von Volkswagen. Der 500 Kilowatt (680 PS) starke emissionsfreie Rennwagen ist sportlicher Vorbote der vollelektrischen Serienfahrzeuge der ID. Produktfamilie von Volkswagen.

Innerhalb von zwölf Monaten hat Volkswagen Motorsport mit dem ID.R drei Streckenrekorde aufgestellt. Am 24. Juni 2018 siegte Fahrer Romain Dumas beim berühmten Pikes Peak International Hill Climb (USA) mit einem absoluten Streckenrekord von 7:57,148 Minuten. Nur drei Wochen später fuhr er am Steuer des ID.R in 43,86 Sekunden eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge beim „Goodwood Festival of Speed“ in Südengland. Nun folgte der nächste E-Rekord auf der legendären Nordschleife. Romain Dumas (F) verbesserte den bisherigen Rekord von Peter Dumbreck (GB, NIO EP9) aus dem Jahr 2017 um 40,564 Sekunden.

zum Video der Rekordfahrt