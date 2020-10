Merken Gemerkt

08.10.2020

Elektrobit und Unity Technologies: Immersive Echtzeit-3D-Erlebnisse im Automobilcockpit Zusammenarbeit

Elektrobit und Unity geben ihre Zusammenarbeit bekannt. Ziel der Partnerschaft ist die Optimierung des Designs und der Entwicklung von Automotive-HMIs (Human Machine Interfaces). Mithilfe eines leistungsstarken Echtzeit-Renderings schaffen beide Unternehmen das Nutzererlebnis der nächsten Generation.

Getrieben von der steigenden Zahl an Hochleistungs-Rechenplattformen im Auto sowie der wachsenden Anzahl und Größe der im Fahrzeug verbauten Displays steigt die Nachfrage nach fotorealistischen und benutzerfreundlichen Echtzeit-3D-Erfahrungen. Um diese Benutzererlebnisse möglich zu machen, benötigen 3D-Designer und HMI-Entwicklungsteams durchgehende Toolchains, die den Designprozess bis hin zur Implementierung unterstützen.

© Elektrobit und Unity Technologies

Die Kollaboration vereint die Leistungsstärke der Echtzeit-3D-Rendering-Plattform von Unity mit EB GUIDE, Elektrobits u HMI-Entwicklungs-Toolchain, die heute bereits in mehr als 50 Millionen Fahrzeugen weltweit zum Einsatz kommt. Mit ihrem kombinierten Know-how setzen EB und Unity Impulse für Echtzeit-3D-Automotive-HMIs der nächsten Generation. Kunden profitieren von verkürzten Markteinführungszeiten und einer zuverlässigen Basis für den gesamten Entwicklungsprozess.

„Elektrobit ist der einzige Spezialist in der Automobilindustrie mit einer Lösung, die den gesamten Prozess vom Entwurf der Benutzeroberflächen bis zur Serienproduktion abdeckt. Deshalb haben wir uns für EB entschieden“, erläutert Julien Faure, General Manager & Vice President Industrial and Media & Entertainment bei Unity. „Echtzeit-3D definiert das Erlebnis im Auto der Zukunft neu. Wir bewegen uns mit hoher Geschwindigkeit in das Zeitalter hochautomatisierter Fahrzeuge. Dabei rückt das HMI-Erlebnis immer mehr in den Vordergrund.“

© Elektrobit und Unity Technologies

Durch die Kooperation mit Elektrobit wird Unitys Echtzeit-3D-Technologie die Effizienz von Entwicklungszyklen im Bereich Fahrzeuginnenraum weiter vorantreiben. So können Nutzer auf nie zuvor dagewesene Weise mit ihren Autos interagieren. „Wir freuen uns, gemeinsam mit Unity die Entwicklung immersiver, interaktiver Erfahrungen über den gesamten Entwicklungszyklus einfacher und schneller zu gestalten – vom Entwurf bis zur Implementierung“, so Bruno Grasset, Head of Product Management User Experience bei Elektrobit. „Automobilhersteller und Tier-1-Zulieferer werden von unserer Kombination aus Erfahrung und Know-how profitieren, die Smartphone-ähnliche Benutzeroberflächen ins Fahrzeug bringt.“

EB und Unity werden auf der Car HMI USA (16. bis 17. November in Detroit, Michigan, USA) eine vollständige Benutzeroberfläche für das Automobilcockpit präsentieren. Diese wurde mit Technologien beider Unternehmen entwickelt

