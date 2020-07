Merken Gemerkt

Merken

17.07.2020

EDAG und Hexagon Purus: Forschungsprojekt für einen flexiblen Hybridspeicher Alternative Antriebe

In einem gemeinsamen Forschungsprojekt, das von der Hessenagentur gefördert wird, erforscht die EDAG Group gemeinsam mit Hexagon Purus, wie sich ein Hybridspeicher realisieren lässt, der die Vorteile des elektrischen und des Wasserstoffantriebs miteinander verbinden kann.

Elektromobilität soll für alle alltagstauglich werden, um die Umweltbelastung gerade im innerstädtischen Raum zu reduzieren. Für den täglichen Weg zur Arbeit ist ein Batteriespeicher heute das geeignete Mittel der Wahl. Langstreckenfahrer müssen aber trotz Schnellladesäulen längere Zwischenstopps einplanen. Hier liegt ein klarer Vorteil bei Wasserstoffantrieben, deren Tanks in wenigen Minuten gefüllt werden können.

© EDAG Engineering GmbH

In dem für 18 Monate angesetzten Forschungsprojekt, das von der Hessenagentur gefördert wird, wird ein flexibler Speicher für den Fahrzeugboden entwickelt werden, in den parallel Batterien und Wasserstoffdrucktanks der neuesten Generation verbaut werden können. Der Kunde soll dann selbst die jeweilige Speicheranzahl individuell konfigurieren können. So wird er tägliche Strecken batterieelektrisch und lange Fahrten mit Energie aus einer Brennstoffzelle, die aus den Wasserstofftanks versorgt wird, absolvieren können.

Diese Lösung, die auf der von der EDAG Group entwickelten, skalierbaren Fahrzeugplattform „EDAG ScaleBase“ basiert, bietet große Vorteile für beruflich und privat genutzte Fahrzeuge. Die Austauschbarkeit der Speicher ermöglicht zudem eine ressourcenschonende Zweitnutzung und erfüllt den Nachhaltigkeitsanspruch der EDAG Group und der Hexagon Purus. Hexagon Purus ist ein Spezialist für Composite-Hochdruckbehälter und -systeme für den Einbau in Fahrzeugen aller Art.

www.edag

www.hexagon-purus.com/