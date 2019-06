Merken Gemerkt

Merken

24.06.2019

EDAG Engineering erweitert Geschäftsführung Management

Zum 6. Juni 2019 wurde Harald Keller vom Aufsichtsrat in die Geschäftsführung der EDAG Engineering GmbH berufen. Der 55-jährige Dipl.-Ingenieur leitet bereits seit Januar 2017 die Fahrzeugentwicklung des Entwicklungsdienstleisters EDAG.

Harald Keller, COO der EDAG Engineering GmbH © EDAG Engineering

In seiner neuen Funktion wird er als COO (Chief Operating Officer) zudem das weltweite operative Geschäft des Segments „Vehicle Engineering“ inklusive der Gesamtfahrzeugentwicklung verantworten. Keller war bereits von 1995 bis 2007 in verschiedenen Positionen als Führungskraft in der Fahrzeugentwicklung tätig.

EDAG ist ein Ingenieurdienstleister für die Automobilindustrie. Das Unternehmen bietet Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Zudem betreibt das Unternehmen Kompetenzzentren für Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Digitalisierung, integrale Sicherheit sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 792 Millionen Euro und beschäftigte zum 31. Dezember 2018 weltweit 8.641 Mitarbeiter.

weitere Informationen